«Это наше достояние». Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилёве

Новости Беларуси. Презентация II Европейских игр состоялась в Гродно и Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объекты проведения спортивных соревнований, талисман, символика, Деревня спортсменов, эстафета «Пламя мира», продажа билетов – все детали главного спортивного события года отработаны до мелочей.

Особое внимание организации фан-зон для болельщиков. Кстати, при наличии действующего билета и аккредитации для них будет действовать безвизовый режим.

Андрей Рыжанков, менеджер по билетной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Большое внимание к регионам приковано прежде всего, потому что Европейские игры – это республиканское, это народное. Это наше достояние, которым мы гордимся, хотим рассказать как можно большему количеству народа Пусть игры пройдут в Минске, но к ним причастны все жители страны.

За 50 дней до старта Европейских игр в Риме зажжется «Пламя мира». Факел с огнем пронесут по странам Европы и городам Беларуси. Факелоносцы Могилева уже начали репетиции.