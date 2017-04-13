«Это хорошая возможность для молодежи проявить себя». Александр Шамко о волонтерах, которые будут работать на ІІ Европейских играх
Новости Беларуси. Гостей Евроигр-2019 в Минске встретят несколько тысяч волонтеров. Среди них будут студенты из разных стран. Об этом 13 апреля говорили на большой площадке открытого диалога.
Основными помощниками и проводниками для иностранных болельщиков по традиции станут лучшие студенты иняза. Задействованы добровольцы будут не только на спортивных аренах, но и в пресс-центрах, фан-деревне и гостиницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Это хорошая возможность для молодежи и проявить себя, и набраться жизненного опыта. Поэтому волонтерское движение сегодня немаловажно при проведении любого международного спортивного мероприятия.
Готовиться к спортивному событию нашим организаторам помогают азербайджанские коллеги. У них уже есть опыт проведения І Европейских игр. За спортивным форумом в Баку в 2015-м наблюдали 1,5 миллиарда телезрителей почти из 150 стран.
Фархад Гаджиев, исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана при Министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики:
Я уверен, ІІ Европейские игры пройдут также масштабно, как и в Баку. Потому что мы следили за ЧМ по хоккею, смотрели, с каким размахом, как все это красиво проходило. Я уверен, что будет не хуже.
Максим Рыженков, первый заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь:
Инфраструктура у нас практически вся готова. Нам надо подтянуться по вопросам безопасности. Необходимо приобретение разного рода пропускных систем, подготовка специалистов, которые бы обладали знаниями иностранных языков, современными технологиями.
Напомним, столицей ІІ Европейских игр Минск был выбран в октябре 2016 года. Планируется, что участие в них примут около 4 тысяч атлетов.