«Это хорошая возможность для молодежи проявить себя». Александр Шамко о волонтерах, которые будут работать на ІІ Европейских играх

Новости Беларуси. Гостей Евроигр-2019 в Минске встретят несколько тысяч волонтеров. Среди них будут студенты из разных стран. Об этом 13 апреля говорили на большой площадке открытого диалога. Основными помощниками и проводниками для иностранных болельщиков по традиции станут лучшие студенты иняза. Задействованы добровольцы будут не только на спортивных аренах, но и в пресс-центрах, фан-деревне и гостиницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Это хорошая возможность для молодежи и проявить себя, и набраться жизненного опыта. Поэтому волонтерское движение сегодня немаловажно при проведении любого международного спортивного мероприятия. Готовиться к спортивному событию нашим организаторам помогают азербайджанские коллеги. У них уже есть опыт проведения І Европейских игр. За спортивным форумом в Баку в 2015-м наблюдали 1,5 миллиарда телезрителей почти из 150 стран.

Фархад Гаджиев, исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана при Министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики:

Я уверен, ІІ Европейские игры пройдут также масштабно, как и в Баку. Потому что мы следили за ЧМ по хоккею, смотрели, с каким размахом, как все это красиво проходило. Я уверен, что будет не хуже.