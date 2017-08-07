«Это был праздник спорта и красоты»: белоруски завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Новости Беларуси. Итогом домашнего этапа Кубка мира по художественной гимнастике для белорусок стали 10 наград, две из них – золотые. В заключительный день прошли финалы в отдельных видах у личниц и групповичек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяйки ковра по максимуму были представлены в воскресной программе. Лидер сборной – Екатерина Галкина – наверняка хотела показать себя в упражнении с лентой, которое накануне подпортило ей итоговое положение в многоборье. Но сложная программа не покорилась и в этот раз. Зато белорусская грация взошла на верхнюю ступень пьедестала в упражнении с мячом и взяла бронзу в обруче.

Все громче заявляет о себе юная Алина Горносько: 5 августа ей удалось обойти старшую подругу по команде в многоборье, а 6 августа она трижды поднялась на пьедестал в отдельных видах. Групповички же после серебра в программе с обручами стали лучшими в упражнении с мячами и скакалками.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Я очень счастлива, что получился действительно праздник – праздник спорта, праздник красоты и (я бы особо отметила) – праздник справедливой художественной гимнастики. Ни одного замечания за 3 дня мы не услышали: ни к судьям, ни от тренеров – всё справедливо!

Теперь граций ждет заключительный этап Кубка мира в Казани, на нем белоруски будут представлены тем же составом: Екатерина Галкина и Алина Горносько в индивидуальной программе, а также команда групповичек. После чего все взоры будут направлены на итальянский Пезаро, где пройдет Чемпионат мира.