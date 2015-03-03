Этап Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»: провал Максима Густика, третье место Дениса Осипова и победный дуплет США

Последний в сезоне этап Кубка мира едва не оказался под угрозой срыва: кто бы мог подумать, что первого марта в Минске будет туго со снегом. Но организаторы вышли из сложной ситуации достойно. Оазис зимы, созданный на склоне, все-таки создавал необходимую атмосферу и настраивал на борьбу.

Кстати, возможность потренироваться и отточить прыжки у участников все равно была, несмотря на капризы погоды. Крытый Центр фристайла в Минске еще не открыт, но уже вот-вот будет готов в наилучшем виде. Единственное в своем роде строение: под крышей пируэты в воздухе можно крутить круглосуточно и круглогодично.

Американская делегация, опробовавшая искусственные склоны и теплый бассейн, была в восторге, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Эшли Колдуэлл, член сборной США по фристайлу:

Я чувствую себя ребенком в самом большом магазине сладостей в мире. Это так здорово, что мы можем в один и тот же день прыгать и на улице, и здесь, в помещении, это отлично для тренировочного процесса и вообще в целом для нашего вида спорта.

Сложно сказать, действительно ли энергичную американку столь вдохновили почти ребяческие, но вместе с тем плодотворные тренировки в крытом Центре, но первого марта в «Раубичах» она со свойственным ей задором добралась до суперфинала, а потом и уверенно победила.

Вообще, американская фристайлистская братия поражала на этапе раскрепощенностью и дружелюбностью в отношении не только соотечественников, но остальных участников, которых они поддерживали как своих.

Мэк Бохоннон, член сборной США по фристайлу:

Да, это то, чем мы действительно гордимся, мы как семья, мы лучшие друзья, нам всегда очень весло вместе. И если кто-то побеждает, значит побеждают все, и это действительно круто.

Белорусов же вовсю поддерживали родные трибуны. Правда, для кого-то они, возможно, сыграли дурную шутку. Лидер сборной Максим Густик из-за чрезмерного волнения так и не смог показать свой уровень и завершил борьбу еще в квалификации.

А для кого-то, напротив. Вот, например, дебютант кубковых этапов Артем Башлаков сходу заскочил в финал, правда, там неудачное приземление помешало дальнейшему взлету.

Артем Башлаков, член сборной Беларуси по фристайлу:

Дома я прыгал, всегда тут никого не было. А сейчас, конечно, напряг есть, волновался, много народу пришло. Болели. Спасибо им большое.

Но за честь мужской белорусской команды постоял Денис Осипов. Опыт, чистое исполнение своей попытки и, быть может, немного благосклонности судей позволили взойти на третью ступень пьедестала. Последний раз призовая тройка в Кубке мира покорялась Осипову почти два года назад в Сочи.

Денис Осипов, бронзовый призер этапа Кубка мира по фристайлу:

Неожиданно, конечно, неожиданно. Я исполнял по коэффициенту намного легче прыжок, чем остальные участники. Одним словом, неожиданно, на самом деле. От меня только требовалось хорошее исполнение и просто ждать.

В женской части единственной нашей представительнице на этапе Анне Гуськовой удалось добраться до суперфинала, но в решающий момент нервы дрогнули и обидное падение отбросило белоруску на шестую строчку.

Победный дубль сумели сделать американки. Причем сложно сказать, кто был больше рад: первенствовавшая в «Раубичах» Колдуэл или серебряная Кили Маккиннон, в свои 19 ставшая триумфатором в общем зачете и прервавшая пятилетнею гегемонию в этом виде китайских спортсменок.

Кили Маккиннон, победитель Кубка мира по фристайлу:

Я на самом деле не думала об этом, я сейчас себя чувствую счастливее некуда, я в шоке просто. Это очень здорово, и я горжусь тем, что представляю США в желтом бипе.

Сборная США, к слову, в 2015 году выстрелила дуплетом. Большой хрустальный глобус в мужской части также уехал к «звездно-полосатым». 19-летний Мэк Бохоннон, справедливости ради скажем, в отсутствие в «Раубичах» главного конкурента китайца Гуангпу Ки стал победителем общего зачета.

Этап в «Раубичах» подвел черту под сезоном у фристайлистов. Для наших стреляющих лыжников он стал весьма достойным. После ухода уже зарекомендовавших себя лидеров команда не рухнула в пропасть. На арену вышли новые имена, которые еще определенно заявят о себе во весь голос.