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«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии

04 февраля 2018 14:14
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Новости Беларуси. Почти с трехкратным превосходством – 11:4 –закончился товарищеский матч по хоккею между командой Президента Беларуси и ледовой дружиной «Крестоносцев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии -1

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии -3

Так называют команду ветеранов хоккея Швейцарии. Примечательно, что плечом к плечу с капитаном белорусской великолепной пятерки играл младший сын Президента. Уже в первом периоде на счету хоккейного дуэта семьи Лукашенко было две голевых передачи. А свой первый выход на лед среди взрослых «звезд» спорта Николай Лукашенко ознаменовал настойчивыми попытками взять ворота соперника, что самому молодому игроку матча и удалось сделать в третьем периоде.

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии -6

Олег Антоненко, игрок команды Президента Республики Беларусь:
Видно, что отличается и скорость, и пасы, и броски – всё побыстрее, поэтому, конечно, заметно это. Хороший темп, хорошая игра. С моментами мы стараемся показать комбинационный хоккей, больше пасов, чтобы интересно зрителям было, потому что зрителей полный дворец пришел. Так что стараемся играть красиво.

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии -9

Владимир Цыплаков, игрок команды Президента Республики Беларусь:
Швейцарцы – не новый соперник для нас. Получаются неплохие игры, что показывает первый период: скорости, удаления, завершения, броски, борьба. Всё в порядке!

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии -12

Александр Якушев, глава ветеранского хоккейного клуба «Легенды хоккея СССР»:
Такие игры в любом виде спорта сближают гораздо быстрее, чем даже на дипломатическом уровне, какие-то переговоры.

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии -15

«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии -17

Команда Президента Беларуси отмечает бесспорную победу, но, в целом, проигравших в этом матче нет. Хоккей, как и спорт – лучший инструмент международной политики. Главой швейцарской команды является Филиппо Ломбарди. Он же – руководитель парламентского Комитета своей страны по внешней политике. Продолжить диалог, в том числе и на ледовой арене, швейцарская сторона пригласила команду Президента Беларуси.

# Фотофакт # Владимир Цыплаков # Беларусь-Швейцария # Александр Якушев # Олег Антоненко

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