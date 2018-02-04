«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии

Новости Беларуси. Почти с трехкратным превосходством – 11:4 –закончился товарищеский матч по хоккею между командой Президента Беларуси и ледовой дружиной «Крестоносцев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так называют команду ветеранов хоккея Швейцарии. Примечательно, что плечом к плечу с капитаном белорусской великолепной пятерки играл младший сын Президента. Уже в первом периоде на счету хоккейного дуэта семьи Лукашенко было две голевых передачи. А свой первый выход на лед среди взрослых «звезд» спорта Николай Лукашенко ознаменовал настойчивыми попытками взять ворота соперника, что самому молодому игроку матча и удалось сделать в третьем периоде.

Олег Антоненко, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Видно, что отличается и скорость, и пасы, и броски – всё побыстрее, поэтому, конечно, заметно это. Хороший темп, хорошая игра. С моментами мы стараемся показать комбинационный хоккей, больше пасов, чтобы интересно зрителям было, потому что зрителей полный дворец пришел. Так что стараемся играть красиво.

Владимир Цыплаков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Швейцарцы – не новый соперник для нас. Получаются неплохие игры, что показывает первый период: скорости, удаления, завершения, броски, борьба. Всё в порядке!

Александр Якушев, глава ветеранского хоккейного клуба «Легенды хоккея СССР»:

Такие игры в любом виде спорта сближают гораздо быстрее, чем даже на дипломатическом уровне, какие-то переговоры.