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Эстафета огня «Пламя мира» стартует в Риме 3 мая: какой путь преодолеет символ II Европейских игр

03 мая 2019 06:21
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Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр зажгут в Риме 3 мая. Церемония пройдет в уникальном музее «Алтарь мира» в центре итальянской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь II Европейских игр зажгут в Риме: белорусская делегация прибыла в столицу Италии для участия в церемонии

Эстафета огня «Пламя мира» стартует в Риме 3 мая: какой путь преодолеет символ II Европейских игр-1

Затем пламя отправится на север страны, где белорусские альпинисты взойдут с ним на Монблан. Далее огонь проследует по странам Европы и 11 мая пересечет границу Беларуси. И уже на следующий день, начиная с Брестской области, «Пламя мира» отправится по знаковым местам нашей страны.

Вся эстафета продлится 50 дней и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на главной арене II Европейских игр – стадионе «Динамо».

Эстафета огня «Пламя мира» стартует в Риме 3 мая: какой путь преодолеет символ II Европейских игр-4

# Европейские игры # Фотофакт

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