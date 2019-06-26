«Есть у меня маленький талисман – это плюшевый Пикачу». Карина Козловская рассказала об отношении к суевериям

Новости Беларуси. Они здорово начали, но чуть не дотерпели. Белорусские лучницы 26 июня завершили свой турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После серебра в команде в классическом луке мы небезосновательно надеялись на награду в личных состязаниях. Но не сложилось. И Карина Деминская, и ее тезка Карина Козловская выбыли в четвертьфиналах. И сегодня одна из Карин у нас в гостях.

«Есть маленькие мелочи, на которые я обращаю внимание и во время стрельбы, и перед стрельбой» Ярослав Писаренко, СТВ:

Смотри, Василий Кириенко был у нас в сюжете – на следующий день взял медаль. Ты тоже приходила к нам в гости в «СТВ-Спорт», и тоже вот эта самая медаль у тебя оказалась. Как думаешь, если бы вчера мы тебя пригласили, все бы сложилось сегодня получше?

Карина Козловская, серебряный призер II Европейских игр:

Может быть, это была бы как счастливая традиция или на удачу действие. Как некоторые люди делают – присядут на дорожку или что-нибудь в таком духе. Прийти на эфир в СТВ. Ярослав Писаренко:

Отличная, кстати, традиция. Вообще расскажи, ты суеверная спортсменка? Есть у тебя какие-то традиции? Карина Козловская:

Достаточно да. Есть мелочи, на которые я обращаю внимание и во время стрельбы, и перед стрельбой, которые дают мне спокойствие. «Мы жмем руки после финала, после дуэлей. Это как знак дружбы, знак того, что никто не в обиде» Ярослав Писаренко:

А о каких мелочах можно рассказать? Карина Козловская:

Допустим, я собираю значки, собираю разные брелоки. Есть у меня один маленький талисман – это плюшевый Пикачу. Он у меня висит на колчане. Иногда на фотографиях или на трансляциях можно увидеть, что он со мной. Когда он со мной, это моя удача. Когда забываю его, чаще всего вижу, что я без него проигрываю. Поэтому стараюсь его не забывать.

Ярослав Писаренко:

У лучников есть какие-то общепринятые суеверия? То есть лук где-то не оставлять, еще что-то. Карина Козловская:

Мы жмем руки после финалов, после дуэлей. Это как знак дружбы, знак того, что никто не в обиде, что борьба была честной, что мы не держим обид друг на друга. Это без зла, это чисто спорт. «Удача была скорее на стороне итальянки, чем на моей» Ярослав Писаренко:

По сегодняшней стрельбе. Расскажи, что не получилось? Карина Козловская:

Сегодня был достаточно сложный ветер. Хочу сказать, что удача была скорее на стороне итальянки, чем на моей. Потому что когда я стреляла, стоило мне только растянуть лук, как начинался ветер. Мы с тренером просто стоим: и что нам делать? Мы вносим стрелу, и куда вносим, туда и попадает. Следующую пробоину мы стреляем по центру, чтобы уже точно попало 10, а в итоге ветер начинает в другую сторону. Мы просто смотрим, и что делать? В то время как она растягивала лук, у нее был практически штиль, поэтому тут шла именно удача. Ярослав Писаренко:

Твоя соперница – итальянка Боари. Что о ней можешь рассказать?

Карина Козловская:

Она достаточна сильная. Я знаю, что она взяла медаль на Кубке мира (не помню где). И она достаточно долго стреляет. На каких-то соревнованиях, в основном на кубках мира, на чемпионатах у нее были медали, были места. Поэтому она достаточно сильная соперница. «Кумиров нет. Я в основном смотрю только на свой результат» Ярослав Писаренко:

Для лучников Европейские игры закончились. Есть ощущение, понимание того, что свою работу ты сделала и чувствуешь себя спокойно? Карина Козловская:

Я бы сказала, что я ее перевыполнила, потому что мы считали, что мы не в самой лучшей форме как наша команда. Когда мы прибыли сюда, мы прибыли сразу после чемпионата мира, и это достаточно сложно, потому что уставшие, без отдыха, после долгого перелета. Нам гворят: «Вы сразу выходите на тренировку и вам дальше стрелять». Поэтому было достаточно сложно. Но мы справились. Ярослав Писаренко:

Есть у тебя в твоем виде спорта какие-то кумиры? Карина Козловская:

Кумиров нет. Я в основном смотрю только на свой результат, на свои цели и мечты, поэтому я равняюсь только на себя, которая была до этого.

«Нам хорошо вместе, мы сильная команда» Ярослав Писаренко:

В команде ты самая молодая. Расскажи, как-то это проявляется, дает о себе знать? Карина Козловская:

Это дает о себе знать только в мелких разговорах, в каких-то ситуациях, в диалогах в основном. У нас есть Аня Марусова и Карина Деминская. У нас разница в возрасте достаточно большая. С Кариной мы более молодые, и нам гораздо проще найти общий язык, с Аней достаточно сложно. Но в последнее время мы подружились, мы все очень дружные. Нам хорошо вместе, мы сильная команда. «Первое время на меня смотрели как на маленькую девочку» Ярослав Писаренко:

А в команде как коллеги встречали? Карина Козловская:

Первое время на меня смотрели как на маленькую девочку, старались поддерживать, помогали. В трудные минуты они понимали, что где-то не хватает опыта. Где-то за счет молодости, за счет эмоций мне бывало тяжело справиться, и те, кто постарше, помогали мне с этим, поддерживали. «На самом деле дома стрелять тяжело. Ответственность достаточно сильная» Ярослав Писаренко:

Домашние Европейские игры: что ты можешь сказать об атмосфере, при которой приходилось выступать?