Спустя 11 лет Мурад Гайдаров стал серебряным призёром Олимпиады в Пекине

Новости Беларуси. Даже если бы не было медали вторых Европейских игр, у белорусской борьбы сегодня был бы знаменательный день. Дело в том, что спустя 11 лет Мурад Гайдаров стал серебряным призером Олимпиады в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним: в 2008-м наш атлет смог успешно дойти до полуфинала, но проиграл будущему серебряному призеру Сослану Тигиеву из Узбекистана. В поединке за бронзу Гайдаров праздновал победу над румынским борцом Георгита Стефаном и таким образом принес стране очередную олимпийскую медаль – бронзовую.