Спустя 11 лет Мурад Гайдаров стал серебряным призёром Олимпиады в Пекине
Новости Беларуси. Даже если бы не было медали вторых Европейских игр, у белорусской борьбы сегодня был бы знаменательный день. Дело в том, что спустя 11 лет Мурад Гайдаров стал серебряным призером Олимпиады в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним: в 2008-м наш атлет смог успешно дойти до полуфинала, но проиграл будущему серебряному призеру Сослану Тигиеву из Узбекистана. В поединке за бронзу Гайдаров праздновал победу над румынским борцом Георгита Стефаном и таким образом принес стране очередную олимпийскую медаль – бронзовую.
Однако осенью 2016-го было объявлено, что допинг-проба Тигиева дала положительный результат, и спортсмен был дисквалифицирован. Соответственно, его олимпийское серебро перешло Мурату Гайдарову. И если раньше это было виртуально, то сегодня стало реальностью. 26 июня белорус наконец получил свое серебро.