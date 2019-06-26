Али Шабанов о серебре на II Европейских играх: «Немного неправильно тактику поставил»

Али Шабанов в весовой категории до 86 килограммов оформил выход в финал накануне, и, следовательно, гарантировал себе как минимум серебро. Впрочем, вряд ли второе место было пределом его мечтаний.

Али Шабанов, серебряный призер II Европейских игр 2019 года:

У меня брали интервью после чемпионата Европы и говорили постоянно: «Бронза, бронза, когда будет серебро или золото?» А я им сказал: «Надеюсь, что на Европейских играх все обернется по-другому. Первым буду или вторым».

Немного неправильно тактику поставил. Так получилось, что проиграл. Очень обидно, конечно, хотелось завоевать золотую медаль. Столько готовились, целенаправленно готовились к Европейским играм. У себя дома, много болельщиков. Сегодня не в нашу сторону, в следующий раз, думаю, будет лучше. Поддерживали все, переживали. Ответственность была.

Ну что делать, так получилось – сегодня Бог не на моей стороне. В следующий раз, думаю, все в лучшую сторону обернется. Сейчас будет лицензионный чемпионат мира, буду отыгрываться. Надеюсь, что поедем и завоюем лицензию на Олимпийские игры.