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Али Шабанов о серебре на II Европейских играх: «Немного неправильно тактику поставил»

26 июня 2019 20:04
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Новости Белруси. Второй день и первая медаль. Отличный ход взяли белорусские борцы, представители вольного стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Али Шабанов о серебре на II Европейских играх: «Немного неправильно тактику поставил»-1

Али Шабанов в весовой категории до 86 килограммов оформил выход в финал накануне, и, следовательно, гарантировал себе как минимум серебро. Впрочем, вряд ли второе место было пределом его мечтаний.

Али Шабанов о серебре на II Европейских играх: «Немного неправильно тактику поставил»-4

Али Шабанов, серебряный призер II Европейских игр 2019 года:
У меня брали интервью после чемпионата Европы и говорили постоянно: «Бронза, бронза, когда будет серебро или золото?» А я им сказал: «Надеюсь, что на Европейских играх все обернется по-другому. Первым буду или вторым».

Немного неправильно тактику поставил. Так получилось, что проиграл. Очень обидно, конечно, хотелось завоевать золотую медаль. Столько готовились, целенаправленно готовились к Европейским играм. У себя дома, много болельщиков. Сегодня не в нашу сторону, в следующий раз, думаю, будет лучше. Поддерживали все, переживали. Ответственность была.

Ну что делать, так получилось  сегодня Бог не на моей стороне. В следующий раз, думаю, все в лучшую сторону обернется. Сейчас будет лицензионный чемпионат мира, буду отыгрываться. Надеюсь, что поедем и завоюем лицензию на Олимпийские игры.

Али Шабанов о серебре на II Европейских играх: «Немного неправильно тактику поставил»-7

Была 26 июня надежда на Азамата Нурикова. Он оспаривал бронзу в весе до 74 килограммов. Но схватка не задалась. Представитель Грузии провел прием, которые судьи оценили на 3 балла. Наш борец приложил максимум усилий, чтобы нивелировать отставание, однако ничего путного не получилось. В итоге поражение 3:8.

Али Шабанов о серебре на II Европейских играх: «Немного неправильно тактику поставил»-10

# Европейские игры # Али Шабанов # Фотофакт

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