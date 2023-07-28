«Есть опыт, мастерство, есть чему учиться». В Минске продолжается турнир по хоккею на траве «Кубок Дружбы»

Новости Беларуси. В Минске в самом разгаре турнир по хоккею на траве «Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». За награды борются национальные команды Беларуси и России, а также юниорские дружины, составленные из игроков до 21 года.

Позади первый этап, во время которого участники провели встречи по круговой системе. А 28 июля между собой сыграли и национальные сборные двух стран. У женщин победу праздновали россиянки со счетом 2:1, у мужчин виктория осталась также за гостями с сухим счетом 7:0. Конечно, работать есть над чем, но класс и мастерство российских коллег давно известен, а игра с сильным соперником позволяет расти и нашим спортсменам.

Александр Екименко, председатель белорусской федерации хоккея на траве:

Нам необходима игровая практика, чтобы выйти на международный уровень и быть конкурентоспособными – это основная цель. У нас есть хорошие ребята и в молодежных командах, и девушки. Есть опыт, мастерство, есть чему учиться как у нас, так и у них, поэтому мы вместе, творим и делаем. И, надеюсь, что этот турнир будет традиционным. Думаю, в будущем к нам будут приезжать многие страны, потому что нам есть, к чему стремиться, а у них есть, чему поучиться у нас.

Надир Мамедов, член исполкома Российской Федерации хоккея на траве:

Очень приятный турнир. Молодежная сборная, России, Беларусь, женские, мужские команды, друзья встречаются. Действительно, мы здесь отдыхаем: и игроки, и спортсмены, и гости.

Впереди у белорусских и российских спортсменов еще один совместный турнир «Кубок наций», который пройдет в Казани в конце августа. Российская и белорусская стороны уверены, что совместные соревнования способны не просто повысить уровень хоккея на траве в наших странах, но и вывести сборные в лидеры мирового рейтинга.

Араик Маргарян, главный тренер сборной России по хоккею на траве:

Будущее впереди, однозначно – в этом я ни капельки не сомневаюсь. Игроки работают, но всему свое время. Побольше бы таких встреч, потому что хотим или не хотим, европейский или, скажем, другой хоккей – азиатский, будет развиваться к турниру БРИКС. Я ни капельки не сомневаюсь: свое слово скажет и Беларусь, и Россия.