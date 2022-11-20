«Энергетик-БГУ» пробился в элиту белорусского футбола. Как это удалось «студентам» – рассказал капитан команды

Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусские болельщики с замиранием сердца следили за 30-м туром родного чемпионата. В «Шахтере» не сомневались, но «Энергетик» давал угля и жару! Итоги известны: «горняки» победители, «студенты» – вторые, сообщили в рубрике «Спорттаймер». Как этим парням все же удалось пробиться в элиту и что сейчас творится в их стане? Рассказал капитан команды Александр Свирепа. «Энергетик» каждый год удивляет». Какие планы у клуба? Юлия Силипицкая, СТВ:

У вас уже и молодость, и опыт.

Александр Свирепа, капитан ФК «Энергетик-БГУ»:

Формирования для клуба, строится стратегия на молодых ребятах, которые способные, из разных регионов, городов. Берем талантливых ребят и раскрываем их лучший потенциал. Юлия Силипицкая:

А вдруг ошиблись? Взяли талантливого, а он – вжик – и все? Александр Свирепа:

Придет другой талантливый парень. Если человек прибавляет, то команда прибавляет в целом. В этом заключается суть: если прибавила команда, результат тоже будет показывать себя. Юлия Силипицкая:

Прибавила команда. Интересненький термин, а прибавила в чем, в весе? Александр Свирепа:

Нет. Прибавили индивидуально ребята, физически набрали форму. Юлия Силипицкая:

Это относительно прошлого сезона? Александр Свирепа:

И прошлого сезона, и нынешнего, который прошел. Юлия Силипицкая:

А на нынешний вы замахивались уже с планом? Александр Свирепа:

Нет, у нас план один: развивать молодых ребят и отправлять их в большой футбол.

Юлия Силипицкая:

Вы решили: ай, зачем нам этот орден? Мы согласны на медаль. И пошли, раз – и в лидеры. Александр Свирепа:

Почему бы и нет? Всех же удивили. Юлия Силипицкая:

Так вот я и хочу спросить, у вас был план удивить или так получилось? Александр Свирепа:

«Энергетик» каждый год удивляет. Так получилось, сошлись звезды. Юлия Силипицкая:

То есть это звезды, это не план? Александр Свирепа:

Мы начали побеждать, выигрывать, с каждой игрой уверенность приходила. Поэтому почему бы и нет? «Мы голодны до побед». Много ли платят футболистам?

Юлия Силипицкая:

На вас деньги упали? Александр Свирепа:

Нет. Юлия Силипицкая:

Без денег совсем? Голодные студенты, то есть вы все-таки на голоде к победам? Александр Свирепа:

Не совсем. Мы голодны до побед, да. И без денег можно, мы же это доказали. Показали всему белорусскому футболу. Юлия Силипицкая:

Так вот какая у вас была мотивация: доказать, что футбол может быть практически на коммунистической основе? Какая же у вас мотивация? Александр Свирепа:

Возможно и так. Зарекомендовать себя в белорусском футболе, показать, что мы способные ребята, можем и в небольшом клубе с маленьким бюджетом показывать высокие результаты. Не думая, что мы слабее кого-то. Юлия Силипицкая:

Рано или поздно вы же захотите зарабатывать? Александр Свирепа:

Трудом зарабатываются деньги. Поэтому я уверен, что каждый игрок, который прошел путь «Энергетика», добьется высоких результатов. У нас очень сплоченная команда. Очень хороший тренерский коллектив, который нам помогает в работе, который каждый день помогает нам становиться сильнее. И психологически, и физически мы готовимся к самым сложным задачам, которые у нас стоят в чемпионате даже. Юлия Силипицкая:

А какая была самая сложная задача?

Александр Свирепа:

Побеждать всех. Юлия Силипицкая:

Вы практически справились. Александр Свирепа:

Ну, практически. Хотелось бы большего, но где-то нам чего-то не хватало. Юлия Силипицкая:

Серебро – это все-таки хороший результат? Александр Свирепа:

Конечно, хороший. Юлия Силипицкая:

За счет того, что вы себя зарекомендовали и удивили, все еще до сих пор ходят с большими круглыми глазами, предполагается ли, что на следующий сезон вашу команду ждут кадровые изменения? Или вы за счет своей силы стоите до последнего: пока не будет чемпионства, никуда не уйдем? Александр Свирепа:

Тяжело сказать, что будет на следующий год, это все зависит от руководства клуба, какие у них будут планы. Юлия Силипицкая:

Какие у них там планы? Александр Свирепа:

Пока никаких планов на следующий год не обсуждаем, заканчиваем еще этот сезон. Кто заводила в команде «студентов»?

Юлия Силипицкая:

Перспективы еврокубков насколько греют? Александр Свирепа:

Это очень приятно, что такой клуб, как «Энергетик», будет выступать в еврокубках. Юлия Силипицкая:

Хорошо. Почистили зубы, надели новую форму и пошли, а там – раз – и попали на зубастого, именитого… Александр Свирепа:

Ничего страшного, будет опыт для молодых ребят. Они почувствуют европейский уровень футбола. Юлия Силипицкая:

Вы готовы проигрывать? Александр Свирепа:

Мы не готовы проигрывать, мы выходим на каждую игру побеждать. Юлия Силипицкая:

А кто в команде такой заводила, стержень команды? Александр Свирепа:

Из ребят – Алексей Лаврик. Самый заводной парень. Юлия Силипицкая:

То есть он бегает между всеми и говорит: побеждаем, побеждаем, побеждаем. Александр Свирепа:

Нет, он скромный, но перед матчами может завести ребят. Юлия Силипицкая:

Как, ну расскажите про этого Лаврика! Почему его не взяли с собой?

Александр Свирепа:

Видимо, не захотел прийти. Юлия Силипицкая:

Скромный? Александр Свирепа:

Да. Юлия Силипицкая:

Лаврик, мы вас приглашаем. В следующий раз, пожалуйста, придите. Александр Свирепа:

Как он заводит? Подбадривает ребят эмоционально. Дух подымает. Новому составу быть? Юлия Силипицкая:

Какие цели на следующий сезон? Несмотря на то что этот еще якобы не завершен, но тем не менее цели какие-то ставили себе, обрисовывали?

Александр Свирепа:

Цели – прогрессировать дальше в футболе, добиваться высоких результатов. А к чему придем, к тому придем. Юлия Силипицкая:

Так у вас прогресс может быть и второе серебро, тоже будет прогресс. Может, другой счет. Александр Свирепа:

Тяжело сказать, что будет в следующем году, команда будет формироваться на новых ребятах. Юлия Силипицкая:

То есть новые будут? Александр Свирепа:

Конечно, будут новые, новый сезон же. Что входит в обязанности капитана команды? Юлия Силипицкая:

Вы как капитан, насколько вам сложно?