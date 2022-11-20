«Энергетик-БГУ» пробился в элиту белорусского футбола. Как это удалось «студентам» – рассказал капитан команды

Новости Беларуси. На прошлой неделе белорусские болельщики с замиранием сердца следили за 30-м туром родного чемпионата. В «Шахтере» не сомневались, но «Энергетик» давал угля и жару! Итоги известны: «горняки» победители, «студенты» – вторые, сообщили в рубрике «Спорттаймер».
Как этим парням все же удалось пробиться в элиту и что сейчас творится в их стане? Рассказал капитан команды Александр Свирепа.
«Энергетик» каждый год удивляет». Какие планы у клуба?
Юлия Силипицкая, СТВ:
У вас уже и молодость, и опыт.
Александр Свирепа, капитан ФК «Энергетик-БГУ»:
Формирования для клуба, строится стратегия на молодых ребятах, которые способные, из разных регионов, городов. Берем талантливых ребят и раскрываем их лучший потенциал.
Юлия Силипицкая:
А вдруг ошиблись? Взяли талантливого, а он – вжик – и все?
Александр Свирепа:
Придет другой талантливый парень. Если человек прибавляет, то команда прибавляет в целом. В этом заключается суть: если прибавила команда, результат тоже будет показывать себя.
Юлия Силипицкая:
Прибавила команда. Интересненький термин, а прибавила в чем, в весе?
Александр Свирепа:
Нет. Прибавили индивидуально ребята, физически набрали форму.
Юлия Силипицкая:
Это относительно прошлого сезона?
Александр Свирепа:
И прошлого сезона, и нынешнего, который прошел.
Юлия Силипицкая:
А на нынешний вы замахивались уже с планом?
Александр Свирепа:
Нет, у нас план один: развивать молодых ребят и отправлять их в большой футбол.
Юлия Силипицкая:
Вы решили: ай, зачем нам этот орден? Мы согласны на медаль. И пошли, раз – и в лидеры.
Александр Свирепа:
Почему бы и нет? Всех же удивили.
Юлия Силипицкая:
Так вот я и хочу спросить, у вас был план удивить или так получилось?
Александр Свирепа:
«Энергетик» каждый год удивляет. Так получилось, сошлись звезды.
Юлия Силипицкая:
То есть это звезды, это не план?
Александр Свирепа:
Мы начали побеждать, выигрывать, с каждой игрой уверенность приходила. Поэтому почему бы и нет?
«Мы голодны до побед». Много ли платят футболистам?
Юлия Силипицкая:
На вас деньги упали?
Александр Свирепа:
Нет.
Юлия Силипицкая:
Без денег совсем? Голодные студенты, то есть вы все-таки на голоде к победам?
Александр Свирепа:
Не совсем. Мы голодны до побед, да. И без денег можно, мы же это доказали. Показали всему белорусскому футболу.
Юлия Силипицкая:
Так вот какая у вас была мотивация: доказать, что футбол может быть практически на коммунистической основе? Какая же у вас мотивация?
Александр Свирепа:
Возможно и так. Зарекомендовать себя в белорусском футболе, показать, что мы способные ребята, можем и в небольшом клубе с маленьким бюджетом показывать высокие результаты. Не думая, что мы слабее кого-то.
Юлия Силипицкая:
Рано или поздно вы же захотите зарабатывать?
Александр Свирепа:
Трудом зарабатываются деньги. Поэтому я уверен, что каждый игрок, который прошел путь «Энергетика», добьется высоких результатов. У нас очень сплоченная команда. Очень хороший тренерский коллектив, который нам помогает в работе, который каждый день помогает нам становиться сильнее. И психологически, и физически мы готовимся к самым сложным задачам, которые у нас стоят в чемпионате даже.
Юлия Силипицкая:
А какая была самая сложная задача?
Александр Свирепа:
Побеждать всех.
Юлия Силипицкая:
Вы практически справились.
Александр Свирепа:
Ну, практически. Хотелось бы большего, но где-то нам чего-то не хватало.
Юлия Силипицкая:
Серебро – это все-таки хороший результат?
Александр Свирепа:
Конечно, хороший.
Юлия Силипицкая:
За счет того, что вы себя зарекомендовали и удивили, все еще до сих пор ходят с большими круглыми глазами, предполагается ли, что на следующий сезон вашу команду ждут кадровые изменения? Или вы за счет своей силы стоите до последнего: пока не будет чемпионства, никуда не уйдем?
Александр Свирепа:
Тяжело сказать, что будет на следующий год, это все зависит от руководства клуба, какие у них будут планы.
Юлия Силипицкая:
Какие у них там планы?
Александр Свирепа:
Пока никаких планов на следующий год не обсуждаем, заканчиваем еще этот сезон.
Кто заводила в команде «студентов»?
Юлия Силипицкая:
Перспективы еврокубков насколько греют?
Александр Свирепа:
Это очень приятно, что такой клуб, как «Энергетик», будет выступать в еврокубках.
Юлия Силипицкая:
Хорошо. Почистили зубы, надели новую форму и пошли, а там – раз – и попали на зубастого, именитого…
Александр Свирепа:
Ничего страшного, будет опыт для молодых ребят. Они почувствуют европейский уровень футбола.
Юлия Силипицкая:
Вы готовы проигрывать?
Александр Свирепа:
Мы не готовы проигрывать, мы выходим на каждую игру побеждать.
Юлия Силипицкая:
А кто в команде такой заводила, стержень команды?
Александр Свирепа:
Из ребят – Алексей Лаврик. Самый заводной парень.
Юлия Силипицкая:
То есть он бегает между всеми и говорит: побеждаем, побеждаем, побеждаем.
Александр Свирепа:
Нет, он скромный, но перед матчами может завести ребят.
Юлия Силипицкая:
Как, ну расскажите про этого Лаврика! Почему его не взяли с собой?
Александр Свирепа:
Видимо, не захотел прийти.
Юлия Силипицкая:
Скромный?
Александр Свирепа:
Да.
Юлия Силипицкая:
Лаврик, мы вас приглашаем. В следующий раз, пожалуйста, придите.
Александр Свирепа:
Как он заводит? Подбадривает ребят эмоционально. Дух подымает.
Новому составу быть?
Юлия Силипицкая:
Какие цели на следующий сезон? Несмотря на то что этот еще якобы не завершен, но тем не менее цели какие-то ставили себе, обрисовывали?
Александр Свирепа:
Цели – прогрессировать дальше в футболе, добиваться высоких результатов. А к чему придем, к тому придем.
Юлия Силипицкая:
Так у вас прогресс может быть и второе серебро, тоже будет прогресс. Может, другой счет.
Александр Свирепа:
Тяжело сказать, что будет в следующем году, команда будет формироваться на новых ребятах.
Юлия Силипицкая:
То есть новые будут?
Александр Свирепа:
Конечно, будут новые, новый сезон же.
Что входит в обязанности капитана команды?
Юлия Силипицкая:
Вы как капитан, насколько вам сложно?
Александр Свирепа:
От меня, от капитана практически ничего не зависит. Все зависит от команды, от ее настроя. Я такой же игрок, просто у меня чуть больше обязанностей, чем у других ребят.
Юлия Силипицкая:
А расскажите мне обязанности капитана? Мне кажется, что капитан звучит гордо, его выбирают за заслуги.
Александр Свирепа:
Я считаюсь как старожил команды, я более шести лет в «Энергетике». Я большую часть работы провел в этой команде, мне доверили эту роль, я могу ребятам подсказать, я долго в этой структуре, можно сказать, много чего знаю об этой команде.
Юлия Силипицкая:
Зритель вас не разочаровал?
Александр Свирепа:
Нет, конечно. Не разочаровал. Нас начали поддерживать даже болельщики других команд. Это очень приятно, правда, берет гордость, даже когда ты еще и капитан, что люди обращаются к тебе, желают только удачи, чтобы реально взяли золотые медали в этом году. Могли бы, по крайней мере, взять.
Юлия Силипицкая:
Ну, могли – не сложилось, но серебро тоже хорошая награда. В следующем году, я надеюсь, что вы омолодитесь, возьмете еще больший вектор на победы и удивите нас снова.