Елизавета Зорькина выиграла в открытом Кубке Беларуси по художественной гимнастике в многоборье

За награды боролись как титулованные грации из трех стран (Беларуси, России и Казахстана), так и совсем юные спортсменки 10-12 лет. В старшей возрастной категории пальма первенства досталась Елизавете Зорькиной. Николь Леута стала лучшей среди юниорок, в младшей не было равных Кире Бабкевич. Также в четверг, 28 сентября, участницы боролись за финальные места в командном первенстве. Из 15 дружин 8 прошли в главный старт, где в заключительный день соревнований поспорят за трофей.

Юлия Бичун-Комарова, старший тренер национальной команды по художественной гимнастке:

Это почти заключительный старт этого сезона. Мы смотрим, насколько мы смогли отточить свои навыки и мастерство в данной программе. Уже готовим на следующий сезон новую программу и постановки. Это необычный турнир. Он проходит в командном первенстве, где участвуют в команде одно синиорка, одна юниорка, одна предюниорка. Выбираются они в команду случайным образом. То есть могут попасть совсем юная областная гимнастка с уже именитой сениоркой, юниоркой и бороться за место в финале. Это сделано для командного духа. Дети начинают друг за друга переживать, неважно, из какого они города, школы или области.