Елизавета Зорькина выиграла в открытом Кубке Беларуси по художественной гимнастике в многоборье

Второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по художественной гимнастике определил победителей и призеров в многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Второй соревновательный день открытого Кубка Беларуси по художественной гимнастике определил победителей и призеров в многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За награды боролись как титулованные грации из трех стран (Беларуси, России и Казахстана), так и совсем юные спортсменки 10-12 лет. В старшей возрастной категории пальма первенства досталась Елизавете Зорькиной. Николь Леута стала лучшей среди юниорок, в младшей не было равных Кире Бабкевич. Также в четверг, 28 сентября, участницы боролись за финальные места в командном первенстве. Из 15 дружин 8 прошли в главный старт, где в заключительный день соревнований поспорят за трофей.
Юлия Бичун-Комарова, старший тренер национальной команды по художественной гимнастке:
Это почти заключительный старт этого сезона. Мы смотрим, насколько мы смогли отточить свои навыки и мастерство в данной программе. Уже готовим на следующий сезон новую программу и постановки. Это необычный турнир. Он проходит в командном первенстве, где участвуют в команде одно синиорка, одна юниорка, одна предюниорка. Выбираются они в команду случайным образом. То есть могут попасть совсем юная областная гимнастка с уже именитой сениоркой, юниоркой и бороться за место в финале. Это сделано для командного духа. Дети начинают друг за друга переживать, неважно, из какого они города, школы или области.
В пятницу, помимо розыгрыша в отдельных видах и командных соревнованиях, состоится гала-шоу, посвященное 30-летию Белорусской ассоциации гимнастики. На одной площадке впервые выступят представители пяти гимнастических дисциплин.