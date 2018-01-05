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КХЛ. Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту»

05 января 2018 18:06
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Хоккеисты «Динамо» проводили эту пятницу в Екатеринбурге. Цель их визита в этот город – матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Данная команда является лидером Восточной конференции, так что «зубрам» пришлось очень непросто. Настолько непросто, что за 60 минут игрового времени они так и не взломали защитные порядки хозяев. А вот сами пропустили дважды – в первом и третьем периодах.

На стартовом отрезке «Автомобилист» забросил в большинстве, а незадолго до сирены поразил пустые динамовские ворота, сообщили в программе «СТВ-спорт».

# Хоккей Беларуси

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