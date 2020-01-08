Экипаж Сергея Вязовича второй в генеральной классификации после 4-го этапа Дакар-2020

Новости Беларуси. Россияне выиграли четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков и возглавили общий зачет. Причем в тройке лидеров было сразу три КАМАЗовских экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские МАЗы выступили не так удачно. Экипаж Сергея Вязовича пришел к финишу шестым и опустился на вторую позицию в генеральной классификации.

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При этом отставание от лидера россиянина Андрея Каргинова составляет 10 минут 43 секунды. Причиной такого выступления на четвертом этапе стали форс-мажорные обстоятельства – на дистанции случилось два прокола колеса.