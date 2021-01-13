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Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского стал четвёртым на 10-м этапе «Дакара-2021»

13 января 2021 21:20
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Ралли-марафон «Дакар» близится к концу. 13 января прошел уже десятый этап, на финише которого экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского показал четвертое время, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского стал четвёртым на 10-м этапе «Дакара-2021»-1

Протяженность спецучастка номер 10 составила 342 километра. Экипаж Вишневского преодолел это расстояние за 3 часа 13 минут и 27 секунд. До пьедестала нашим гонщикам не хватило всего 9 секунд – именно столько белорусский грузовик уступил занявшему третье место КАМАЗу Айрата Мардеева.

Быстрейшим на дистанции второй этап подряд оказался экипаж чеха Мартина Мачика из команды «Биг Шок Рейсинг».

Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского стал четвёртым на 10-м этапе «Дакара-2021»-4

В общем зачете среди грузовиков Алексей Вишневский по-прежнему идет шестым, отставая от лидирующего Дмитрия Сотникова из «КАМАЗ-мастера» на 2 часа и 17 минут.

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Айрат Мардеев # Мартин Мачик # Дмитрий Сотников # Фотофакт

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