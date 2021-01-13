Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского стал четвёртым на 10-м этапе «Дакара-2021»

Ралли-марафон «Дакар» близится к концу. 13 января прошел уже десятый этап, на финише которого экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского показал четвертое время, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протяженность спецучастка номер 10 составила 342 километра. Экипаж Вишневского преодолел это расстояние за 3 часа 13 минут и 27 секунд. До пьедестала нашим гонщикам не хватило всего 9 секунд – именно столько белорусский грузовик уступил занявшему третье место КАМАЗу Айрата Мардеева.

Быстрейшим на дистанции второй этап подряд оказался экипаж чеха Мартина Мачика из команды «Биг Шок Рейсинг».