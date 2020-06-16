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  • «Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о первой золотой медали Беларуси на ОИ

«Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о первой золотой медали Беларуси на ОИ

16 июня 2020 09:55
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Тренер олимпийской чемпионки рассказал о первом олимпийском «золоте» Беларуси в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В чём секрет успеха Екатерины Карстен?

Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен, старший тренер по академической гребле СДЮШОР по водным видам спорта г. Минска:
В трудолюбии, в её данных – физических, человеческих.

Вадим Щеглов:
Но данные много кому Бог даёт. И трудолюбие у всех, но, почему-то, олимпийскими чемпионами не все становятся.

Карстен о подготовке к ОИ-2021: «У нас условия для этого намного лучше, спортсмены тренируются. Хоть и в изоляции, они не видят своих родных»

Анатолий Квятковский:
Вы знаете, что – у нас, наверное, всё совпало – и тренер, и спортсмен, и внимание, и забота, и желание. Всё как-то в одном соединилось, и получился хороший результат.

Вадим Щеглов:
Какое у Вас самое яркое воспоминание о Екатерине?

«Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей». Тренер Карстен о первой золотой медали Беларуси на ОИ-1

Анатолий Квятковский:
Самое яркое? Наверное, это Олимпийские игры.

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Вадим Щеглов:
Но всё удавалось? Ведь не сразу, наверное, к этому пришли?

Анатолий Квятковский:
Нет, почему же! Было видно – спортсмен одарённый, и что что-то получится. Цель ставилась самая высокая. Вот именно Олимпийские игры – как раз страна только начинает свой новый путь жизненный белорусский, и вот хотелось бы, чтоб одна из первых медалей принадлежала нам. Так оно, в принципе, и получилось.

Вадим Щеглов:
Так, а что Вы тогда почувствовали, когда Вы вместе со спортсменкой завоевали первую медаль на Олимпийских играх высшей пробы?

Анатолий Квятковский:
Гордость за себя, за страну. А так, в принципе, готовились уже к следующей. Потому что всегда надо идти к какой-то цели. А второй раз и последующий – это ещё тяжелее, чем первый раз. Потому что ты уже на виду, ты уже что-то сделал.

Вадим Щеглов:
От тебя что-то ждут?

Анатолий Квятковский:
Совершенно верно – ждут. Поэтому ещё трудней. Поэтому говорят, выиграть – это хорошо, нормально, а вот повторить результат – это чуть тяжелее.

# Гребля # Анатолий Квятковский

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