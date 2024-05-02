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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде

02 мая 2024 10:44
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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории 1 000 в Мадриде. В матче 1/4 финала наша теннисистка одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой со счетом 6:1, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде-1

2 мая путевку в финал Соболенко оспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Начало матча в 22:30 минут по белорусскому времени.

# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина

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