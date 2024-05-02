Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории 1 000 в Мадриде. В матче 1/4 финала наша теннисистка одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой со счетом 6:1, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории 1 000 в Мадриде. В матче 1/4 финала наша теннисистка одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой со счетом 6:1, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
2 мая путевку в финал Соболенко оспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Начало матча в 22:30 минут по белорусскому времени.