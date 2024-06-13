Егор Шарамков и Кира Магаревич завоевали бронзовые награды в многоборье на Играх БРИКС

Без медалей белорусы на Играх БРИКС не остались и в спортивной гимнастике. Бронзовые награды в многоборье завоевали Егор Шарамков и Кира Магаревич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Без медалей белорусы на Играх БРИКС не остались и в спортивной гимнастике. Бронзовые награды в многоборье завоевали Егор Шарамков и Кира Магаревич, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этом соревновательная программа в этой дисциплине не заканчивается. 14 июня на Играх БРИКС атлетам предстоит определить сильнейших в финалах отдельных видов.