Прямой эфир

Анастасия Прокопенко вышла в финал ЧМ по современному пятиборью в Китае

13 июня 2024 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Прокопенко вышла в финал чемпионата мира по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Прокопенко вышла в финал ЧМ по современному пятиборью в Китае-1

Белоруска успешно выступила в стадии 1/2 и теперь поборется не только за медали, но и олимпийскую лицензию. Напомним, все призеры индивидуального турнира получат прямые путевки на Игры в Париж. Финал пройдет в субботу, 15 июня. А в пятницу в полуфинале мужских соревнований будет выступать белорус Максим Марук.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские самбисты завоевали пять медалей в первый день Игр БРИКС
13 июня 2024 19:47

Белорусские самбисты завоевали пять медалей в первый день Игр БРИКС

Тяжелоатлетка Алина Щепанова принесла Беларуси первое золото Игр БРИКС
13 июня 2024 19:45

Тяжелоатлетка Алина Щепанова принесла Беларуси первое золото Игр БРИКС

Национальная команда Беларуси по биатлону проводит летнюю подготовку на родине
13 июня 2024 19:39

Национальная команда Беларуси по биатлону проводит летнюю подготовку на родине