Анастасия Прокопенко вышла в финал ЧМ по современному пятиборью в Китае

Анастасия Прокопенко вышла в финал чемпионата мира по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска успешно выступила в стадии 1/2 и теперь поборется не только за медали, но и олимпийскую лицензию. Напомним, все призеры индивидуального турнира получат прямые путевки на Игры в Париж. Финал пройдет в субботу, 15 июня. А в пятницу в полуфинале мужских соревнований будет выступать белорус Максим Марук.