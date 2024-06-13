Тяжелоатлетка Алина Щепанова принесла Беларуси первое золото Игр БРИКС

Белорусский триумф в тяжелой атлетике! Алина Щепанова принесла нашей стране первое золото Игр БРИКС. В весовой категории до 59 килограммов она была вне конкуренции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ее сумма в двоеборье составила 218 килограммов. Ближайшая преследовательница, россиянка Ольга Тё, показала результат на шесть килограммов меньше. Таким образом, Алина взяла реванш у оппонентки за II Игры стран СНГ. Благодаря прекрасному выступлению Щепановой в Казани в четверг, 13 июня, прозвучал белорусский гимн.

В этом же весе бронзовую медаль завоевала Юлия Гулина. В мужском турнире топ-3 в категории до 73 килограмм замкнул Вадим Лихорад.