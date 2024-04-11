Эдуард Зезюлин принёс сборной Беларуси олимпийскую лицензию в тяжёлой атлетике

Эдуард Зезюлин принес сборной Беларуси очередную олимпийскую лицензию. Наш тяжелоатлет остался в генеральной классификации на седьмой позиции. А пропуски в Париж получали 10 лучших штангистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выступление на этом турнире сложилось для нашего супертяжа не лучшим образом. В рывке Эдуард не смог зафиксировать стартовый вес 200 килограммов и остался без зачетного показателя. Проходную сумму белорус набрал на февральском чемпионате Европы. Таким образом, у тяжелоатлетов из Синеокой будет три пропуска в столицу Франции. Кроме Зезюлина, на Олимпиаде продемонстрируют мастерство Сюзанна Володько и Евгений Тихонцов, который на Кубке мира взял бронзу.