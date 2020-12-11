Финал Кубка Беларуси по волейболу. Главные тренеры рассказали, как команды готовятся к игре

Новости Беларуси. 11 декабря определились финалисты юбилейного 30-го розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто был сильнее в полуфиналах? Узнаем из сюжета Ирины Петыш.

Первую путевку в финал Кубка разыгрывали солигорский «Шахтер» и гомельская «Энергия». Именно «горняки» два последних сезона забирали почетный трофей. И, похоже, в этом сезоне настроены также серьезно. Чуть более часа понадобилось подопечным Виктора Бекши, чтобы в трех партиях одолеть соперников: 25:15, 25:19, 25:16.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Мы рады, что победили, победили 3:0. Настраивались, конечно, на эту игру, рисковали на подачах и в принципе выбили соперника из приема, нам уже легче на двойном, тройном блоке было. Смягчали мячи, много достали в защите. Я думаю, в принципе это залог нашей сегодняшней победы. Ну и настраиваемся на завтра.

В афише второго полуфинала значились «Строитель» и витебский «Марко ВГТУ». Столичная команда – рекордсмен Кубка Беларуси, на счету у дружины 8 побед в финалах. В последние годы у подопечных Александра Сингаевского не все получалось: в двух предыдущих финальных матчах за кубок они неизменно уступали все тому же «Шахтеру». Однако в этом сезоне команда настроена взять реванш и пока все идет по плану: «Строитель» в трех сетах обыграл гостей из Витебска: 25:21, 25:18, 25:19. Главный тренер признался: парни играли не во всю мощь, берегли силы для финала.

Александр Сингаевский, главный тренер волейбольной команды «Строитель»:

Все наши игроки играли, чтобы не нагружаться перед финальной встречей. Немножко поволновались в первой партии, не все получалось, очень плохо вошли в игру. Как-то не настроились. Соперник сегодня очень неплохо выглядел, не ожидали мы столько пайпов от соперника. В принципе и результатом, и игрой я доволен.

Уже завтра принципиальные соперники вновь сразятся за очередной титул. И борьба обещает быть жаркой. «Горняки» будут стараться защитить трофей и взять третий Кубок подряд, а «Строитель» попытается взять реванш. Александр Сингаевский:

Нас не устраивает, что мы уже несколько лет кряду не выигрываем чемпионат, Кубок. Есть на то и объективные причины, скажем так, но мы настроены завтра показать все, что мы умеем и постараемся победить.