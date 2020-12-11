КХЛ. Минское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу» на выезде

Новости Беларуси. Минское «Динамо» снова на выезде. 11 декабря в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «зубры» сыграли в гостях у казанского «Ак Барса», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне, впрочем, как и всегда, клуб из столицы Татарстана выступает очень мощно и закономерно возглавляет таблицу Восточной конференции. Минчане же идут аккурат посреди зоны плей-офф на Западе.