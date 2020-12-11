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КХЛ. Минское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу» на выезде

11 декабря 2020 20:31
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» снова на выезде. 11 декабря в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «зубры» сыграли в гостях у казанского «Ак Барса», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне, впрочем, как и всегда, клуб из столицы Татарстана выступает очень мощно и закономерно возглавляет таблицу Восточной конференции. Минчане же идут аккурат посреди зоны плей-офф на Западе.

КХЛ. Минское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу» на выезде-1

«Динамо» и «Ак Барс» уже встречались три месяца назад, тогда на «Минск-Арене» наши уступили 4:5. Казанцы – исторически непростой соперник для «зубров», за всю историю выступлений в КХЛ «бело-синие» выиграли у «зеленых» только шесть раз, а побед на чужом льду и вовсе не было уже четыре года.

К сожалению, одолеть неуступчивый «Ак Барс» снова не удалось. Таким образом, минчане терпят уже второе поражение кряду.

КХЛ. Минское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу» на выезде-4

Последнюю игру перед международной паузой «Динамо» проведет в Мытищах против «Куньлунь Ред Стар».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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