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Джордан Гросс признан лучшим защитником заключительной недели регулярного сезона КХЛ

24 марта 2025 13:46
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Джордан Гросс признан лучшим защитником заключительной недели регулярного сезона КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представитель минского «Динамо» в трех поединках набрал 5 бомбардирских баллов при показателе полезности +6. К примеру, в матче с «Сочи» исполнитель вначале ассистировал Роману Горбунову, а затем забросил сам. «Зубры» в итоге отпраздновали разгромный успех – 6:2 и впервые в летописи заняли 4-е место в гладком чемпионате. Это позволит начать плей-офф на родном льду. Противостоять белорусам будет московский ЦСКА. В сезоне побеждали исключительно подопечные Дмитрия Квартальнова. При этом разница в шайбах космическая: 15 заброшенных и 6 пропущенных.

 Старт серии – 26 марта.

# Хоккей

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