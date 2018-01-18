ХК «Юность-Минск» проиграл солигорскому «Шахтеру». Итоги матчей хоккейной Экстралиги за 17 января

В белорусской хоккейной Экстралиге 17 января состоялась битва двух лидеров турнирной таблицы: «Юность» принимала на «Чижовка-Арене» солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новоиспеченные обладатели Континентального кубка вышли вперед уже на второй минуте игры и удерживали минимальное лидерство почти до финальной сирены. Однако по-настоящему финальной она так и не стала: «горняки» на излете третьего периода сравняли счет. Спасительную шайбу провел Виктор Андрущенко.

Дальше был овертайм, в котором судьба двух очков не решилась. А затем подоспела и серия буллитов: здесь хоккеисты «Юности» умудрились смазать все четыре попытки, в то время как парни из «Шахтера» были точны в двух случаях. Благодаря этому успеху солигорчане вышли на чистое первое место в таблице.

Также вечером 17 января «Гомель» встретился с «Неманом», а «Динамо-Молодечно» – со жлобинским «Металлургом». Удача улыбнулась командам с запада страны. Тем временем, в низшей шестерке прервалась пятиматчевая победная серия «Бреста», который проигрывал «Лиде» со счетом 0:2, однако сумел восстановить паритет. Правда, в дополнительной пятиминутке лидчане все же дожали аутсайдеров.