Олимпиада-2020. Синхронистки Кулагина и Хондошко заняли 12-е место в квалификации произвольной программы

Новости Беларуси. В синхронном плавании белорусский дуэт Дарья Кулагина – Василина Хондошко выступал 18-м по счету, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши девушки продемонстрировали свою программу под названием «Ведьмы».