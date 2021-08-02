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Олимпиада-2020. Синхронистки Кулагина и Хондошко заняли 12-е место в квалификации произвольной программы

02 августа 2021 14:35
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Новости Беларуси. В синхронном плавании белорусский дуэт Дарья Кулагина – Василина Хондошко выступал 18-м по счету, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши девушки продемонстрировали свою программу под названием «Ведьмы».

Олимпиада-2020. Синхронистки Кулагина и Хондошко заняли 12-е место в квалификации произвольной программы -1

Олимпиада-2020. Синхронистки Кулагина и Хондошко заняли 12-е место в квалификации произвольной программы -3

В произвольном выступлении тандем набрал 88,033 балла, тем самым заняв 12-е место, и смог выйти в следующую стадию.

# Олимпиада 2020 # Дарья Кулагина # Василина Хондошко # Фотофакт

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