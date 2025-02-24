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Алексей Протас отметился ассистенстким хет-триком в чемпионате НХЛ

24 февраля 2025 12:48
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Алексей Протас отметился ассистенстким хет-триком в чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Форвард «Вашингтона» помог обыграть «Эдмонтон» – 7:3. Белорус провел на площадке 15 минут 40 секунд, нанес три броска, допустил потерю и совершил перехват. Уроженец Витебска демонстрирует отменную статистику в регулярке. На данный момент у него 50 результативных действий в 55 встречах. Набранными очками отметился и Александр Овечкин, оформив хет-трик. До повторения рекорда Уэйна Грецки осталось 12 голов.

# Хоккей

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