Белорусы не пробились в финал чемпионата Европы по мини-футболу

Новости Беларуси. Неделю назад мини-футбольная сборная Беларуси привезла из Праги обидное поражение в первом стыковом матче за выход на чемпионат Европы. Счет 1:2 накануне ответного поединка против чехов вызывал двоякое чувство. С одной стороны — ценный в стратегическом плане выездной гол, с другой — авторитет сборной Чехии в мини-футбольном мире.

Чехия — команда с именем в мини-футболе. Например, они были участниками трех последних чемпионатов мира. Это говорит о многом. А вот сборная Беларуси на единственный свой топ-турнир пробивалась в далеком 2010 году, это был чемпионат Европы. Чтобы вновь пробиться на континентальный форум, во вторник надо было побеждать чехов. Огорчало, что накануне ответной игры статистика говорила не в пользу наших футболистов: все шесть очных матчей белорусы чехам проиграли. Не случилась сенсации и на этот раз. Все-таки ничья 1:1 сродни поражению. По сумме двухматчевого противостояния мы уступили 2:3 и предстоящий континентальный форум пройдет без участия сборной Беларуси.

В составе сборной сейчас нет ни одного легионера — все футболисты представляют чемпионат Беларуси. Лидерами команды по-прежнему являются опытнейшие Вадим Лушковский, Алексей Попов, но главной ударной силой был и остается Александр Черник, который пропускал этот решающий матч из-за дисквалификации. В ответной игре против сборной Чехии именно такого голеадора и не хватило белорусской атаке.

Главный тренер сборной Беларуси Владимир Игнатик накануне утверждал, что козырь его команды — единство коллектива. Мол, один за всех, и все за одного. Тренер не лукавил, за наших ребят не было стыдно, просто не хватило немного везения. Чехи открыли счет за 13 секунд до конца основного времени, это был нокаут для команды Владимира Игнатика, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Владимир Игнатик, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

У нас была масса моментов. Хоть один мы должны были забить. Вы сами видите, как складывалась игра, как ребята бились. Я хочу их просто поблагодарить от всей души. Они сделали все возможное.

Зрителей было много. Спасибо, что пришли поддержать национальную сборную страны. К сожалению, мы не едем в Сербию, мы остаемся дома. Это спорт, это жизнь. Жизнь продолжается.