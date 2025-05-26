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Две медали выиграли белорусы во второй день турнира по плаванию Маре Нострум

26 мая 2025 10:45
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Две медали выиграли белорусы во второй день заключительного этапа крупного международного турнира по плаванию «Маре Нострум», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Привычно не знал равных Илья Шиманович. 50 метров брассом он преодолел за 26 секунд и 59 сотых. Данное золото стало в коллекции уже четвертым. Кроме того, лидер национальной команды еще дважды поднимался на третью ступень пьедестала. Второй стала Алина Змушко. Всего по итогам трех этапов наши спортсмены завоевали 16 наград: 8 золотых, 5 серебряных и три бронзовые.

# Плавание

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