Две белоруски завоевали медали на старте веломногодневки в России

Первый этап и первые награды. В России началась очередная веломногодневка. На сей раз она носит название «Нарт Адыгеи». 19 сентября участники преодолевали «разделку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучше выступили наши девушки, сразу две белоруски оказались на пьедестале. Второе время дня показала Анна Терех, бронзу выиграла Анастасия Киптикова. Следом на старте появились мужчины. Денис Мазур преодолел 34 километра за 42,5 минуты и удостоился третьего места на пьедестале. Отечественные юниоры остались без призов.