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Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету

26 апреля 2018 07:14
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Мария Кронда, корреспондент:
Какая чудесная весенняя погода на улице! Самое время для спорта на свежем воздухе. Вот я решила приучить себя к утренним пробежкам. Зачем мне мусорный пакет, спросите вы?! А потому что займусь я плоггингом.

Ручаюсь, что окончательно вас запутала?! Если да, значит, вы еще ничего не слышали о новом виде спорта, который придумали в Скандинавии. Плоггинг – это совмещение приятного с полезным, здорового образа жизни с заботой об экологии, а если быть точнее – пробежки со сбором мусора. К новому увлечению уже присоединились жители нескольких европейских стран. 

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-1

Что о нем думают белорусские сторонники здорового образа жизни?

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-4

Скажите, чем полезен такой необычный вид спорта?

Ольга Токарь, фитнес-тренер: 
Польза плоггинга заключается в том, что, помимо кардионагрузки, мы еще приносим пользу природе. Основное отличие заключается в том, что во время обычного бега трусцой мы совершаем движения, во время плоггинга нам же приходится совершать либо наклоны, либо какие-то приседания для того, чтобы поднять мусор. Этот бег является более энергозатратным. Также безоговорочная польза плоггинга в том, что принося пользу природе, мы чувствует себя своего рода какими-то героями тем, что мы помогаем окружающей среде и сохраняем чистоту нашего мира. 

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-7

Пока мы только-только знакомимся с этим феноменом, по хештегу #plogging в Instagram уже сейчас можно найти более тысячи снимков активистов в деле, привлекающих таким образом общественность к вопросу загрязнения нашей планеты. 

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-10

Как оказалось, пластик – одна из главных экологических проблем 21 века. Он и его мелкие частицы, проникающие в организм, очень вредны не только для животных, но и для нашего здоровья. 

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-13

Мария Кронда, корреспондент:
Новый фитнес-тренд поддержала и Plastic Patrol – масштабная кампания по избавлению Мирового океана от загрязнения пластиком. Я решила выяснить, знают ли про плоггинг минчане и готовы ли пополнить ряды борцов за чистоту улиц. Подробности – в видеоматериале.   

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-16

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-18

Мария Кронда, корреспондент:
Идея плоггинга вдохновила даже оператора нашей съемочной группы! Кстати, бегая в одном из столичных парков,  я отметила очевидный факт: недобросовестных горожан в Минске, к счастью, не так много. Но все-таки совсем без  «мелких хулиганств» не обошлось. Есть над чем работать. 

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-21

Мария Кронда:
Вот так плодотворно прошло мое утро. Приобщайтесь и вы к плоггингу. Снимайте свои «подвиги» на мобильные телефоны, размещайте их в социальных сетях с хештегом #ploggingнаств. 

Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету-24

# Фотофакт # Мария Кронда # Здоровье # Ольга Токарь

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