Появился новый тренд «плоггинг»: как он может помочь вашей фигуре и спасти планету

Мария Кронда, корреспондент:

Какая чудесная весенняя погода на улице! Самое время для спорта на свежем воздухе. Вот я решила приучить себя к утренним пробежкам. Зачем мне мусорный пакет, спросите вы?! А потому что займусь я плоггингом. Ручаюсь, что окончательно вас запутала?! Если да, значит, вы еще ничего не слышали о новом виде спорта, который придумали в Скандинавии. Плоггинг – это совмещение приятного с полезным, здорового образа жизни с заботой об экологии, а если быть точнее – пробежки со сбором мусора. К новому увлечению уже присоединились жители нескольких европейских стран.

Что о нем думают белорусские сторонники здорового образа жизни?

Скажите, чем полезен такой необычный вид спорта? Ольга Токарь, фитнес-тренер:

Польза плоггинга заключается в том, что, помимо кардионагрузки, мы еще приносим пользу природе. Основное отличие заключается в том, что во время обычного бега трусцой мы совершаем движения, во время плоггинга нам же приходится совершать либо наклоны, либо какие-то приседания для того, чтобы поднять мусор. Этот бег является более энергозатратным. Также безоговорочная польза плоггинга в том, что принося пользу природе, мы чувствует себя своего рода какими-то героями тем, что мы помогаем окружающей среде и сохраняем чистоту нашего мира.

Пока мы только-только знакомимся с этим феноменом, по хештегу #plogging в Instagram уже сейчас можно найти более тысячи снимков активистов в деле, привлекающих таким образом общественность к вопросу загрязнения нашей планеты.

Как оказалось, пластик – одна из главных экологических проблем 21 века. Он и его мелкие частицы, проникающие в организм, очень вредны не только для животных, но и для нашего здоровья.

Мария Кронда, корреспондент:

Новый фитнес-тренд поддержала и Plastic Patrol – масштабная кампания по избавлению Мирового океана от загрязнения пластиком. Я решила выяснить, знают ли про плоггинг минчане и готовы ли пополнить ряды борцов за чистоту улиц. Подробности – в видеоматериале.

Мария Кронда, корреспондент:

Идея плоггинга вдохновила даже оператора нашей съемочной группы! Кстати, бегая в одном из столичных парков, я отметила очевидный факт: недобросовестных горожан в Минске, к счастью, не так много. Но все-таки совсем без «мелких хулиганств» не обошлось. Есть над чем работать.