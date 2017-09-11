Думаю, что в следующем году побегу уже 10,5 километров: ведущая СТВ Наталья Михайлик о Минском полумарафоне

Его гостями и в то же время участниками стали около 30 тысяч бегунов. Старт на дистанции 5,5 километров и 10 километров растянулся на 10 минут. Впрочем, интерес к данному событию организаторов абсолютно не удивляет.

Новости Беларуси. Минский полумарафон – это тот случай, когда массовый спорт выходит на передний план, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Это неотъемлемая часть празднования Дня города Минска, это Минский полумарафон, который стал уже брендом. И действительно, сегодня можно по факту сказать: из 150 населенных пунктов страны приехали любители бега. 50 стран-участниц, около 1000 иностранцев бегут сегодня с нами.

И это говорит о том, что спорт – это модно, спорт – это популярно.

Посмотрите, сколько молодежи. Еще буквально час до старта, а они уже размятые, веселые и позитивные. С утра в воскресенье что может быть лучше?

Победителем в основной дистанции (это 21 километр) в мужском зачете стал кенийский бегун, Киптум Майо. Он же победил и в 2016 году. В этот раз его время составило 1 час 3 минуты и 19 секунд.

У женщин первой к финишу пришла белоруска Людмила Ляхович. Дистанцию она преодолела за 1 час 13 минут и 53 секунды. Впрочем, счастливыми на этом мероприятии были все. Тех, кто только что пришел к финишу, было легко узнать по медалям, которые вручались всем участникам забега. В полной мере атмосферу праздника ощутила и моя коллега, ведущая канала СТВ, Наталья Михайлик.