Дубль с 13 метров в дальнюю девятку. «Славия» обыграла «Спутник» в ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Два матча открыли 14 мая программу 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В первой игре вечера аутсайдер первенства речицкий «Спутник», играл с мозырской «Славией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости стали заколачивать мячи во втором тайме. Счет голам на 57-й минуте открыл нападающий Фрэнсис Нарх. Через несколько минут ганский форвард сделал дубль, забив с 13 метров в дальнюю девятку. Таким образом, 2:0 – «Славия» выигрывает.