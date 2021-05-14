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Дубль с 13 метров в дальнюю девятку. «Славия» обыграла «Спутник» в ЧБ по футболу

14 мая 2021 18:50
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Новости Беларуси. Два матча открыли 14 мая программу 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В первой игре вечера аутсайдер первенства речицкий «Спутник», играл с мозырской «Славией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дубль с 13 метров в дальнюю девятку. «Славия» обыграла «Спутник» в ЧБ по футболу-1

Гости стали заколачивать мячи во втором тайме. Счет голам на 57-й минуте открыл нападающий Фрэнсис Нарх. Через несколько минут ганский форвард сделал дубль, забив с 13 метров в дальнюю девятку. Таким образом, 2:0 – «Славия» выигрывает.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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