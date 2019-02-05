«Допустили грубые ошибки, которые привели к голам». Хоккеисты минского «Динамо» о проигрыше ЦСКА

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» потерпело очередное поражение в матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Минск-Арены» «зубры» принимали лидеров сезона – армейцев ЦСКА.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. А вот во второй трети дважды отличились гости. Причем оба раза сделали это в неравных составах. Открыл счет Окулов в большинстве, а затем при игре 4 на 5 Ханссен убежал в результативный отрыв. 0:2 перед третьим периодом. В заключительной 20-минутке минчане старались, но так и не смогли распечатать вратаря гостей Сорокина. А вот форвард ЦСКА Шалунов забросить сумел.

Кристиан Хенкель, защитник ХК «Динамо-Минск»: В первом периоде играли нормально, потом потеряли концентрацию. Нелепый гол в большинстве. Не повезло. Первый гол нас особенно надломил. Не поверили в то, что мы можем отыграться.

Максим Парфеевец, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Играли, придерживались своей игры, тренерской установки, всё делали четко. Играли от простого. Против таких команд и надо так играть. Допустили грубые ошибки, которые привели к голам. Против такой команды, как ЦСКА, отыграться, конечно, очень тяжело.

Впереди у хоккеистов международная пауза. Следующую игру чемпионата КХЛ «Динамо» проведет 11 февраля. На льду «Минск-Арены» «зубрам» будут противостоять хоккеисты «Локомотива».