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До старта XXI зимних Олимпийских игр осталось 400 дней

08 января 2009 17:46
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Время до главных стартов в Ванкувере отсчитает электронное табло в Минске. Примечательно, что первыми из белорусов участие в предстоящей Олимпиаде обеспечили себе хоккеисты. Сборная Беларуси на чемпионате мира в 2008 году заняла девятое место. Такой результат позволил ей закрепиться на этой позиции в рейтинге международной федерации хоккея и тем самым обеспечить себе путевки в Канаду. Напомню, что на последней зимней Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине, выступили 28 белорусских спортсменов. Наша стана была представлена в семи видах спорта.

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