До старта XXI зимних Олимпийских игр осталось 400 дней

Время до главных стартов в Ванкувере отсчитает электронное табло в Минске. Примечательно, что первыми из белорусов участие в предстоящей Олимпиаде обеспечили себе хоккеисты. Сборная Беларуси на чемпионате мира в 2008 году заняла девятое место. Такой результат позволил ей закрепиться на этой позиции в рейтинге международной федерации хоккея и тем самым обеспечить себе путевки в Канаду. Напомню, что на последней зимней Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине, выступили 28 белорусских спортсменов. Наша стана была представлена в семи видах спорта.