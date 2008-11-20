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Белорусские спортсмены впервые опробовали велодром в спорткомплексе "Минск-арена"

20 ноября 2008 17:50
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Команду велосипедистов-экспертов возглавили восьмикратная чемпионка мира Наталья Целинская и чемпион мира Василий Кириенко. Построенный велодром сегодня единственная крытая площадка для велосипедного спорта в Беларуси. Велотрек отвечает всем требованиям международных стандартов. Его длина по внутреннему кольцу – 250 метров. А траектория позволяет развивать скорость до 110 километров в час. Кстати, сегодняшний заезд – лишь первая проба колеса. Уже в следующем году здесь планируют провести чемпионат Европы.

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