Белорусские спортсмены впервые опробовали велодром в спорткомплексе "Минск-арена"

Команду велосипедистов-экспертов возглавили восьмикратная чемпионка мира Наталья Целинская и чемпион мира Василий Кириенко. Построенный велодром сегодня единственная крытая площадка для велосипедного спорта в Беларуси. Велотрек отвечает всем требованиям международных стандартов. Его длина по внутреннему кольцу – 250 метров. А траектория позволяет развивать скорость до 110 километров в час. Кстати, сегодняшний заезд – лишь первая проба колеса. Уже в следующем году здесь планируют провести чемпионат Европы.