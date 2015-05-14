Дмитрий Мильчаков: В победе над хоккейной сборной США никакой сенсации нет – она вполне заслуженна

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает голкипер ХК «Динамо-Минск» и сборной Беларуси Дмитрий Милчаков.

Обязанности молодого отца не мешают вам следить за чемпионатом мира по хоккею?

Дмитрий Мильчаков:

Если честно, немного мешают. Очень много времени уходит на это. У меня начался немного неожиданно отпуск, раньше, чем запланировал. Поэтому есть время уделить семье.

Жена и дочка, наверное, очень рады, что так получилось и вы не поехали на чемпионат мира в Чехию?

Дмитрий Мильчаков:

Я не думаю, что она рада. Она все равно переживает за меня и хочет, наверное, лучшее для меня. Я думаю, что, может быть, было бы лучше для меня поехать. Есть плюсы и есть минусы в этой ситуации.

А жена болельщица?

Дмитрий Мильчаков:

Она не то, что прямо ярая болельщика. Она, естественно, переживает за ту команду, в которой я выступаю.

В целом, если сложить сейчас впечатления от игры нашей сборной на чемпионате мира, по сумме всех матчей, каково оно у вас?

Дмитрий Мильчаков:

У меня самое приятное впечатление от нашей сборной. Очень здорово играют, самоотверженно, вратари хорошо играют, удается забивать много голов. Поэтому я, как и все болельщики, только радуюсь этому.

11 мая наши сыграли со сборной Финляндии. Этот матч мог стать решающим для нашей команды: если бы набрали два очка, то уже обеспечили себе выход в плей-офф. К сожалению, проиграли по буллитам, набрали одно очко. Дмитрий, вам удалось посмотреть эту игру?

Дмитрий Мильчаков:

Эту игру мне, к сожалению, не удалось посмотреть. У меня 12 мая крестины у дочки, поэтому было очень много дел сегодня.

Поздравляем.

Дмитрий Мильчаков:

Спасибо большое. К сожалению, эту единственную игру я не смотрел.

Сыграл сегодня Виталий Коваль. Скажем прямо, сыграл неплохо, много раз выручал нашу команду. К сожалению, не получилось у него выручить нас в серии послематчевых буллитов. Ваше мнение о вратаре Виталии Ковале. Он был вашим конкурентом, наверное, за место в составе. У него была, я знаю, травма. В каком состоянии он подходил к чемпионату мира? Вы же видели.

Дмитрий Мильчаков:

Ему было очень тяжело – он с октября не играл, перенес сложнейшую операцию в январе. Поэтому я представляю, через что он прошел, у меня у самого была травма длительная у этом сезоне. Очень сложно после нее возвращаться, реабилитироваться, возвращаться в форму. Поэтому я рад, что он хорошо сыграл. Я так понимаю, для него это очень важно, так как у него контракт заканчивается в этом сезоне.

Надо подписать новый. В матче с Финляндией он пропустил очень обидную шайбу. Вряд ли там можно его винить. Как думаете? Отскок от борта и добивание.

Дмитрий Мильчаков:

Какой-то очень курьезный отскок. По идее, шайба должна была вылететь так же, как и туда попала, но вылетела прямо на пятак.

Что скажете о вратаре Пекка Ринне? Финском вратаре, который установил вместе со сборной Финляндии рекорд – продержался четыре матча «на сухо» и два периода еще в нашем матче.

Дмитрий Мильчаков:

Это один из самых сильных вратарей в мире сейчас. Я думаю, не зря он показывает стабильную игру на протяжении уже нескольких сезонов в НХЛ.

Блестящий гол Ковыршина мы видели в ворота Пекка Риннне. Оказывается, можно пробить любого вратаря.

Дмитрий Мильчаков:

Можно, конечно. Все ошибаются, все живые люди, поэтому надо стремиться, и обязательно все получится.

Шайба Алексея Калюжного, нашего капитана, перевела матч в овертайм. Там, к сожалению, нам отличиться не удалось.

Дмитрий Мильчаков:

Видно эмоции Леши. Конечно, не каждый день у него можно такие увидеть. Значит, это очень много значит и для него, и для всей команды. Очень рад за ребят.

А где более эмоционально находиться: на диване дома перед телевизором или все-таки на площадке?

Дмитрий Мильчаков:

Когда я сам играю, настолько погружен в игру, что эмоций как таковых, болельщицких, нет. Когда есть возможность посмотреть за своей командой, особенно со стороны, наверное, больше переживаешь, чем когда сам играешь.

Приходят такие мысли в голову, что «я бы сделал лучше, у меня было получилось лучше»?

Дмитрий Мильчаков:

Наверное, нет. Потому что во вратарской игре настолько много специфических моментов, тут очень сложно со стороны сказать о какой-то ошибке или еще о чем-то, потому что очень много факторов может быть, почему вратарь пропустил шайбу.

Мне кажется, позиция вратаря вообще, если так можно говорить, самая тяжелая в команде, особенно в матчах, когда постоянно идет атака на твои ворота. Сколько вратарь теряет килограмм за игру?

Дмитрий Мильчаков:

Я думаю, килограмма два теряет. Я примерно столько теряю за игру. Это сложно физически, но, я думаю, сложнее психологически выдержать эту концентрацию, которая требуется на протяжении всей игры.

12 мая играет с норвежцами – решающий для нас матч может быть. Но, в любом случае, надо на победу играть. Вы знаете эту команду прекрасно, товарищеские матчи мы с ними проводили. Что скажете об этом сопернике?

Дмитрий Мильчаков:

Это крепкая команда, она регулярно занимает достаточно высокие места на протяжении последних лет. Очень здорово сейчас играет Ларс Хауген. Я посмотрел моменты из игр. Поэтому будет очень сложная игра, но я верю в нашу победу, потому что я считаю, что мы очень здорово выглядим. Наша команда, я думаю, обыграет их.

А поможет то, что многие из нашей команды знают Ларса Хаугена и все его секреты, ибо играют в родном клубе – в минском «Динамо»?

Дмитрий Мильчаков:

Я думаю, что это особого значения не будет иметь.

То есть все эти секреты в игре не особенно действуют?

Дмитрий Мильчаков:

У вратарей высокого уровня нет слабых мест каких-то, куда постоянно он пропускает. Поэтому надо так же, как со всеми командами, просто стараться создавать помеху перед ним, лезть на добивание, бросать.

Начался чемпионат для нас матчем со сборной Словении, в котором мы победили, была тяжелая игра. Многие отметили, что в этом матче белорусы стали играть в нетипичный, скажем так, для себя хоккей – больше канадского стиля обнаружилось. Постоянное давление, игра с позиции силы. Вы обратили на это внимание, вас это удивило, или вы были к этому готовы, так как прошли весь тренировочный лагерь?

Дмитрий Мильчаков:

Как правильно вы отметили, я был там с первого дня, на кэмпе, поэтому я знал, как они будут играть. Естественно, Дэйв Льюис требует то, что вы сказали – прессинг по всей площадке. Как мы видим, это дает результат.

Потрясающая игра была. Вроде, соперник не самый принципиальный, но если вспомнить, как они играли в Сочи, то так и не скажешь. Словенцы там были очень хороши. Мы победили, победили в прекрасном стиле. Это уже навело на оптимистические мысли. Насколько важно стартовать с победы в психологическом плане?

Дмитрий Мильчаков:

Я считаю, что это очень важно, потому что как сложится первая игра, так, в принципе, с таким настроением ты и пойдешь по турниру, особенно в таком скоротечном. Я бы не сказал, что словенцы – не принципиальные. Они все-таки лишили нас путевки на Олимпиаду в Сочи. Поэтому все это помнят, все хотят за это отдать долг.

Вот и поквитались, будем считать.

Дмитрий Мильчаков:

Я думаю, не в полной мере, но в какой-то степени, наверное, да.

Как вы оцените игру минских динамовцев на этом чемпионате, ваших одноклубников? Молодежь, на мой взгляд, очень здорово выглядит. Я имею в виду и Лисовца в защите, очень здорово добавляет Гаврус, просто занимает ведущие позиции в сборной.

Дмитрий Мильчаков:

Очень рад за ребят, особенно за тех, кто не особенно был заметен, наверное, в «Динамо», так у них там отведена другая роль – более оборонительного плана. Такие, как Китаров, Гаврус тот же. Они раскрываются при этой системе. Дэйв смог раскрыть их полный потенциал, я считаю. Я думаю, что они пойдут дальше.

В чем секрет такой потрясающей физической готовности нашей команды на этом турнире? Играют в хорошем темпе, этот темп, что самое важное, выдерживают. Как можно было за короткий промежуток времени так подготовить команду?

Дмитрий Мильчаков:

Не совсем и короткий был – было практически полтора месяца до начала чемпионата мира. Я думаю, надо сказать спасибо Владимиру Валерьевичу Буре за подготовку. Команда действительно, как уже отмечали, прошла такую маленькую предсезонку на этом сборе. Были достаточно серьезные нагрузки. И это дает сейчас результат.

Дмитрий, вы же застали Кевина Лаланда в минском «Динамо»?

Дмитрий Мильчаков:

Да, мы с ним провели сезон.

Потрясающую игру, на мой взгляд, показывал Кевин в матчах, в которым ему довелось сыграть. Матч со сборной России пока вынесем за скобки. Как вам его игра? Охарактеризуйте его вообще как вратаря, как человека.

Дмитрий Мильчаков:

Такой типичный франко-канадец, наверное. Те, кто имел с ним какое-то дело, наверное, знают, о чем я говорю. В принципе, открытый, добрый парень. Я считаю, он очень добавил за этот сезон в ЦСКА, показывает надежную игру. Я думаю, что ему стоит поблагодарить вообще, в принципе, всю команду, потому что очень самоотверженно и здорово играют в обороне ребята.

Матч со сборной США, у которой мы никогда в истории белорусского хоккея не выигрывали. На сей раз победили. Какова, на ваш взгляд, заслуга вратаря в это победе?

Дмитрий Мильчаков:

В первую очередь хочу сказать, что победа была вполне заслуженна, все по делу, не было какой-то сенсации – мы их просто переиграли. Кевин выручил в тех моментах, когда счет еще был 0:0. После этого мы смогли забить и зацепились за игру, воспользовались ошибками американцев в обороне.

Удивительная игра нашей сборной. Действительно, такое никогда я на своем веку не видел, чтобы сборная играла вот в такой манере, так здорово. Дмитрий, вы так спокойной сказали, что мы по делу обыграли США, как будто мы встречались со сборной Японии. Это же американцы.

Дмитрий Мильчаков:

Именно в этом конкретном матче я считаю, что наши ребята переиграли американцев по всем статьям.

Вы с кем-то созваниваетесь из команды, с кем-то держите связь?

Дмитрий Мильчаков:

Да, держу связь с друзьями из команды.

Как там у них настроение?

Дмитрий Мильчаков:

Настроение отличное, естественно. Игра получается, есть победы. Ребята уже практически в плей-офф. Первоочередную задачу они выполнили, заняли то место, которое позволяет нам принять олимпийскую квалификацию в Минске.

У нас есть синхроны хоккейных специалистов, которые рассказали про победу над США, что они об этом думают.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность» (Минск):

Ребята вообще просто здорово сыграли, молодцы. И Лаланд здорово отстоял, и Калюжный Лешка молодец, конечно. Китаров, Волков просто здорово сыграли. Мне Китаров написал, смска пришла: «Михаил Михайлович, как вы учили. Я вижу, что не забью, поэтому в щитки бросил и добил». Молодцы, конечно. Настроение просто великолепное, а для хоккея это очень здорово. Хоккеисты показали, что все на правильном пути, что нам нужна только помощь государства. Нельзя нас, как говориться, разваливать и бросать.

Анатолий Варивончик, председатель правления ХК «Неман» (Гродно):

Впечатления от игры нашей сборной на чемпионате мира самые приятные. Начиная с первой игры и заканчивая последней игрой со сборной Америки, я думаю, что идет поступательное движение, игра с каждым матчем даже улучшается. То есть появляется стабильность, появляются интересные моменты. И самое главное, что команда выполняет план на игру, тренерскую установку. Это самое главное.

Максим Субботкин, генеральный директор ХК «Динамо» (Минск):

Это, конечно, было круто. Можно сравнить, наверное, когда БАТЭ обыграл «Баварию». Это была большая эйфория. Я считаю, что каждый человек, который сегодня неравнодушен к спорту, неравнодушен к хоккею, переживал действительно национальную гордость, гордость за наших ребят, которые реально совершили хоккейный подвиг. Сегодня в составе команды сборной Беларуси играет достаточно большое количество игроков, которые либо когда-то играли в «Динамо», либо на действующих контрактах, либо те, кому мы сегодня сделали квалификационное предложение и ждем от них ответа. Конечно же, мы довольны их игрой, мы рады, что то, что «Динамо» в течение сезона в них вкладывало, закладывало, сегодня тоже дает свои результаты и приносит пользу сборной.

Дима, скажите, а с ребятами из команды вы друзья или просто коллеги? Вы проводите свободное время вместе или нет?

Дмитрий Мильчаков:

Естественно, не со всеми мы друзья. С некоторыми ребятами, да, действительно, дружим.

А бывает конкуренция? Вратари между собой дружат из одной команды?

Дмитрий Мильчаков:

Дружат. У нас очень теплые были и есть отношения с Ларсом Хаугеном. Также общаемся мы с ним и вне раздевалки. И с другими ребятами тоже, в частности, я провожу много времени. Так получается, что мы много времени проводим на выезде, приходится, что ли, общаться с ребятами. Поэтому есть те ребята, с которыми я больше общаюсь.

Дима, скажите, о хоккеисты в свободное время в футбол играют?

Дмитрий Мильчаков:

В футбол мало кто, наверное, играет из хоккеистов. Если только, может, кто-то в отпуске, но точно не в сезоне, потому что еще не хватало где-нибудь получить травму вне льда.

Вернемся немножко к матчу со сборной России, затронем и эту тему. Вы смотрели эту игру?

Дмитрий Мильчаков:

Да, смотрел.

Какие вы эмоции переживали, глядя второй, третий периоды, когда у россиян получалось буквально все, а у нас, к сожалению, ничего?

Дмитрий Мильчаков:

Бывают такие матчи, когда что-то не получается. А у соперника наоборот. Но получилось так, как получилось. Я думаю, что не стоит упрекать наших ребят в этом проигрыше. Все-таки Россия на данный момент сильнее нас, надо это признать. И им эта победа, наверное, была важнее.

Шайба, после которой Кевин Лаланд получил травму. Что там могло приключиться, на ваш взгляд?

Дмитрий Мильчаков:

Я думаю, что что-то связано, наверное, с пахом. Я не знаю.

В принципе, он мог потянуть пах в той ситуации.

Дмитрий Мильчаков:

Он перемещался, на этом передвижении могло что-то произойти. Но мне сложно судить, потому что я не общался с ним.

А могла психологически подломать Кевина шайба, пропущенная от Ковальчука, первая. Там, где он его немножко обманул и забросил в ближний угол, хотя, наверное, Кевин этого не ожидал.

Дмитрий Мильчаков:

Это обычная игровая ситуация. Я думаю, что у любого вратаря хватало таких моментов. Я думаю, что он знает, как справляться с такими ситуациями. Пропустил гол – надо просто работать дальше.

А насколько тяжело было войти в игру Брикуну – вратарю, который вышел вместо Лаланда в этой ситуации? И насколько тяжело ему будет, скажем, пережить то, что с ним сделали россияне – забросили ему еще достаточно много шайб?

Дмитрий Мильчаков:

Всегда сложно выходить на замену, когда ты не разогрет. Тем более против такой команды, как Россия. Я не думаю, что стоит его в чем-то упрекать. Считаю, что он очень во многих моментах выручил, поэтому счет мог быть еще больше.

Кто для вас сейчас является главным фаворитом этого чемпионата мира?

Дмитрий Мильчаков:

Я думаю, что не только для меня, но и для многих болельщиков. Сборная Канады выглядит очень здорово. Не знаю, кто сможет им палки в колеса поставить.

Кто, кроме белорусов? Мы, если встретимся с ними в четвертьфинале.

Дмитрий Мильчаков:

Может быть, но я думаю, что, возможно, мы займем место повыше, чем четвертое. И тогда будем играть с другой командой.

Со сборной Швеции, где вы провели немало времени.

Дмитрий Мильчаков:

Может быть, почему нет. Я думаю, что попроще будет, чем с канадцами.

А вы не жалеете, что в свое время уехали из Швеции, не остались там?

Дмитрий Мильчаков:

Нет, не жалею. У меня достаточно неплохо все сложилось здесь.

Хотелось бы вам сейчас сидеть не в нашей студии, а находиться в Остраве, в Чехии, на чемпионате мира?

Дмитрий Мильчаков:

Конечно, я к этому готовился. Во-первых, полтора месяца с командой. И до этого я настраивался на этот чемпионат мира. Мысли были мои еще давно в нем. Так как у меня случилась травма, я не так много игр сыграл в сезоне, поэтому у меня еще был такой голод, наверное, до игр.

Мы пожелаем нашей сборной, чтобы она вышла не только в четвертьфинал, но и прошла как можно дальше. А вам пожелаем в сборной и в минском «Динамо» удачи. Чтобы вы, если не попали на чемпионат мира в Чехии, то сыграли обязательно на Олимпийских играх в Корее, на которые скоро будет отбор.

Дмитрий Мильчаков:

Спасибо большое. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям нашей команде. И спасибо, что приняли меня.