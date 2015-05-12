Сборная Беларуси вышла в плей-офф ЧМ-2015 по хоккею

Новости Чехии. Менее часа назад сборная Беларуси провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира против норвежцев со счетом 3:2 в пользу белорусской команды, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Это значит, что подопечные Дэйва Льюиса теперь не интересует, как свою вечернюю игру проведут главные конкуренты – Словаки. Беларусь уже забронировала себе путевку в плей-офф.

Авторами заброшенных шайб в составе белорусской сборной Алексей Калюжный, Дмитрий Коробов и Андрей Костицын. Для Коробова этот результативный бросок стал первым на чешском мировом форуме.

В начале третьего периода норвежцы подобрались к белорусам на расстояние одной шайбы, но нашим соотечественникам удалось удержать преимущество и шагнуть в нокаут-раунд.