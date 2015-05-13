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Юниорская сборная Беларуси по футболу начала очередной этап подготовки к отборочному раунду чемпионата Европы-2016

13 мая 2015 07:15
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по футболу (ребята до 19 лет) начала очередной этап подготовки к отборочному раунду чемпионата Европы-2016. В программе два матча против сверстников из Дании: первый прошел 12 мая, и наши соотечественники одержали победу — 2:1, следующая встреча запланирована на 14 мая.

Отметим, что первый поединок датчан посетили тренеры как национальной, так и молодежной команд Беларуси, а также главный тренер ФК «Минск» Андрей Пышник. Столичный клуб в последнее время стал едва ли не базовой командой для юниорской сборной, сообщили в программе «СТВ-спорт».

# Футбол Беларуси

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