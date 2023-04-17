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Дмитрий Квартальнов вызвал на сборы хоккейную сборную

17 апреля 2023 12:28
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В Минске собралась хоккейная национальная сборная. Причем в весьма расширенном составе. Новый главный тренер Дмитрий Квартальнов вызвал на кэмп 41 исполнителя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Дмитрий Квартальнов вызвал на сборы хоккейную сборную-1

Большое внимание уделено молодежи. Также не забыты игроки «Динамо» и «Динамо-Шинника». Ростер дружины будет дополняться и отсеиваться. Ближайший матч белорусы проведут на выезде в Челябинске 2 мая.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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