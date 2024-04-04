Дмитрий Квартальнов сохранил пост главного тренера минского «Динамо»

По его словам, у тренера контракт на три года и он продолжит работу с белорусским представителем в КХЛ. В первом сезоне Квартальнова во главе «зубров» минчане закончили регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте Западной конференции, а в стартовом раунде плей-офф Кубка Гагарина в шести матчах уступили одноклубникам из Москвы.