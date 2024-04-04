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Дмитрий Квартальнов сохранил пост главного тренера минского «Динамо»

04 апреля 2024 13:40
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Российский специалист Дмитрий Квартальнов сохранил пост главного тренера хоккейного минского «Динамо». Об этом решении объявил генеральный директор столичного клуба Артем Каркоцкий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Квартальнов сохранил пост главного тренера минского «Динамо»-1

По его словам, у тренера контракт на три года и он продолжит работу с белорусским представителем в КХЛ. В первом сезоне Квартальнова во главе «зубров» минчане закончили регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте Западной конференции, а в стартовом раунде плей-офф Кубка Гагарина в шести матчах уступили одноклубникам из Москвы.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Квартальнов

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