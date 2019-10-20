Александр Макрицкий: в Европе об уровне белорусского хоккея судят по «Юности»

Новости Беларуси. Главный тренер Александр Макрицкий «красно-синих» о первом месяце работы с командой, Лиге чемпионов и белорусском хоккее. Большое интервью в программе «Неделя спорта» на СТВ. Наталья Федорцова, корреспондент:

Первый месяц в качестве хедкоуча «красно-синих» позади, полностью адаптировались в команде?

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Да, тем более, что до этого практически всех знал, за исключением российских игроков. А так тренеры, работники клуба – все знакомые. Для меня это вызов, рад, что представилась такая возможность Наталья Федорцова:

Еще летом вели переговоры с клубами КХЛ, но до сентября оставались без работы. Почему? Александр Макрицкий:

Да, варианты были, просто не срослось, что уж об этом говорить. На данный момент у меня новые цели и задачи. Наталья Федорцова:

До «Юности» работали в должности ассистента главного тренера КХЛ, сейчас – полностью руководите командой, но в чемпионате Беларуси. Восприняли это как повышение или как понижение? Александр Макрицкий:

Специфика работы главного тренера сильно отличается от того, что делает помощник. За время работы в КХЛ накопил достаточный багаж знаний и опыта, поэтому интересно опробовать все это в качестве хедкоуча. Для меня это вызов, рад, что представилась такая возможность.

Даже слишком неожиданное предложение. По факту, прыгнул с места в карьер Наталья Федорцова:

Предложение «Юности» было неожиданным? Александр Макрицкий:

Даже слишком неожиданное. Пришлось принимать решение в короткие сроки. Начать карьеру главного тренера в самом титулованном хоккейном клубе страны – большая ответственность и честь для меня. Однако поначалу практически все было непросто, ведь подписал контракт в день игры. С командой успел провести лишь предматчевую раскатку. По факту, прыгнул с места в карьер.

Сразу, как пришел, поговорил с парням в раздевалке, постарался настроить Наталья Федорцова:

Что сделали в первую очередь, когда пришли в команду? Александр Макрицкий:

Начнем с того, что я до назначения следил за выступлением «Юности» и на Кубке Салея, и в чемпионате Беларуси, и в Лиге чемпионов. Сразу, как пришел, поговорил с парням в раздевалке, постарался настроить на предстоящий матч. Наталья Федорцова:

В той игре вы уступили. Несмотря на это, занесли встречу себе в актив? Александр Макрицкий:

Любой опыт, вне зависимости, положительный или отрицательный откладывается в багаж. Поэтому выводы для себя сделал.

Когда от тебя не ждут чемпионства, работать неинтересно Наталья Федорцова:

От «Юности» ждут чемпионства в экстралиге «А», хорошего выступления в CHL. Как справляетесь с этой ответственностью? Александр Макрицкий:

Естественно, результат должен быть максимальным. «Юность» – та команда, которая всегда борется за первые места. Соответственно, есть определенное давление, но это позитивный момент. Когда от тебя не ждут чемпионства, работать неинтересно. Воспринимаю эту ответственность как мотивацию. Думаю, пока получается с этим справиться. Наталья Федорцова:

Волновались, когда ждали результата параллельного матча «Лозанны»? Александр Макрицкий:

Естественно, но почему-то было предчувствие, что там не будет закулисных игр. Знаю Вилле Пелтонена (главный тренер «Лозанны» – прим. ред.), который не пойдет на договорные матчи, и швейцарцы сделают все для победы.

Касательно игры – корректировать нужно все компоненты, в этом деле не бывает совершенства Наталья Федорцова:

В одном из первых интервью говорили, что хотите изменить стиль команды. Что не устраивает? Александр Макрицкий:

Кардинально менять ничего не нужно. Не стоит забывать, что тренер команды сменился не потому, что предыдущий не показывал результатов, а как раз наоборот. Зачем менять то, что уже доказало свою состоятельность? У клуба есть характер победителя. Все, что нужно сделать – улучшить психологические и физические качества хоккеистов. Касательно игры – корректировать нужно все компоненты, но это только потому, что в этом деле не бывает совершенства. Например, когда я пришел, хромала реализация: моментов – много, голов – нет. Поэтому в первую очередь стали работать над завершением атак, что дало результат. Наталья Федорцова:

А состав вас полностью устраивает? Александр Макрицкий:

Наверное, нет такого тренера, которого бы все полностью устраивало. Команды чемпионата Беларуси усиливаются, в том числе и легионерами. Мы тоже не собираемся сидеть на месте. Ко всему прочему, у нас есть возможность проводить ротацию благодаря игрокам минского «Динамо» с двусторонними контрактами.

В чемпионат Беларуси крайне сложно кого-то перетянуть из КХЛ Наталья Федорцова:

Существует практика, когда тренер, уходя из клуба, прихватывает с собой нескольких игроков. Не было желания перетянуть кого-то в «Юность»? Александр Макрицкий:

В чемпионат Беларуси крайне сложно кого-то перетянуть из КХЛ. Наталья Федорцова:

В экстралиге «А» сыграли со всеми командами. Кто был наиболее интересен? Александр Макрицкий:

В последнее время уровень лиги подравнялся. Даже так называемые аутсайдеры дают лидерам бой. Но классика – это игра против «Немана».

Наталья Федорцова:

Не раз затрагивалась тема непростого календаря «Юности» во время участия в Лиги чемпионов. Как с ним справляетесь? Александр Макрицкий:

Довольно сложно. Даже не из-за самого календаря, хотя и это играет немалую роль, а из-за уровня. Европейский хоккей более скоростной, интенсивный, нужно быстрее принимать решения, особенно когда играешь в гостях на меньших площадках. В чемпионате Беларуси от этого немного отвыкаешь. Перед матчами Лиги чемпионов стараемся проводить тренировки в максимальном темпе. Наталья Федорцова:

Первый матч Лиги чемпионов, каким он был для вас? Александр Макрицкий:

Победным. Это очень интересный турнир, где собраны топовые европейские команды. Хороший шанс проверить свои силы на высоком уровне и понять, чего стоишь. Здорово, что парни сами настраиваются на такие матчи. Перед той игрой в раздевалке даже говорить ничего не пришлось, у всех и без того горели глаза.

Секрет в психологии игроков. Они чувствуют ответственность за результат Наталья Федорцова:

При вашем руководстве «Юность» выиграла первый матч на выезде, второй раз в истории вышла в плей-офф. Как удается творить историю? Александр Макрицкий:

Не сказал бы, что существует какая-то особая подготовка. Думаю, секрет в психологии игроков. Они чувствуют ответственность за результат. Фактически, игры «Юности» в ЛЧ как игры сборной на ЧМ. На мировой арене представляем не только клуб, но и всю страну. По нашей игре в Европе оценивают весь белорусский хоккей. Кстати, возможно, именно этой ответственности нам не хватило на втором матче против «Пеликанс». Как ни старались донести парням, что не стоит недооценивать экспериментальный состав финнов, который в ближайшем будущем может усилить сборную и клубы НХЛ, внутри нас сидел червячок, обещающий справиться на легком коньке. Хорошо, успели собраться и взять очко, которое стоило нам попадания в плей-офф.

Не назвал бы разницу между европейским и белорусским хоккеем пропастью Наталья Федорцова:

Насколько велика пропасть между европейским и белорусским хоккеем? Александр Макрицкий:

Разница, безусловно, есть, но я бы не назвал это пропастью. Повторюсь, отличие в игровом темпе. Наталья Федорцова:

Там и площадки поменьше. Может, нам тоже стоит пойти по этому пути? Александр Макрицкий:

Мне больше всего нравится финский вариант: средний вариант между нашим размером и канадским. На таких площадках увеличивается скорость игры, но она не превращается в модель «бей-беги»: остается возможность для комбинаций. В этом случае хоккей убыстряется, а не упрощается. Наталья Федорцова:

Если взять шкалу, где в единице будет экстралига «А», в десятке – КХЛ, где расположится Лига чемпионов? Александр Макрицкий:

Трудно сказать однозначно. Если посмотреть на команды, которые вышли в плей-офф, далеко не факт, что КХЛовские клубы их обыграют. Так что ЛЧ может вполне по уровню за десятку перевалить.

Вряд ли мы можем считаться полноценным фармом «Динамо» Наталья Федорцова:

«Юность» – фарм «Динамо», это сотрудничество мешает или помогает? Александр Макрицкий:

Вы правильно определили наши взаимоотношения как сотрудничество. Вряд ли мы можем считаться полноценным фармом. Но практика хорошая для обоих коллективов: те игроки, у которых мало айстайма, могут получить его у нас, особенно молодые парни. Наталья Федорцова:

Как часто общаетесь с тренерским штабом «зубров»? Александр Макрицкий:

Мы постоянно на связи. Возможно, не так часто, не хочется отвлекать Крейга – у него своих проблем хватает, да и у нас тоже. Но диалог есть. Постоянно обсуждаем вопросы развития игроков.

Приоритет идет на того, кто нуждается в игровой практике, а не на того, кто нужен «Юности» для победы Наталья Федорцова:

Перед матчами Лиги чемпионов постоянно появляются новости, что «Юность» усилилась игроками минского «Динамо». Кто решает, какие именно хоккеисты отправятся на подмогу? Александр Макрицкий:

Этот выбор за динамовскими тренерами. Они определяют, кто нуждается в игровой практике. Наталья Федорцова:

То есть приоритет идет на того, кто нуждается в игровой практике, а не на того, кто нужен «Юности» для победы? Александр Макрицкий:

В большей степени да. Конечно, можем высказать пожелания, но решение за тренерами «Динамо». Наталья Федорцова:

До плей-офф европейского турнира вам предстоит сыграть ряд матчей чемпионата Беларуси. Нет желания кого-то приберечь? Александр Макрицкий:

Вероятно, ротация будет, но в том случае, если нам хватит игроков для этих перемен. Сейчас есть ряд игроков с повреждениями, нужно думать, как дать им возможность восстановиться. Ближе к нокаут-раунду национальная команда соберет кэмп. Думаю, Михаил Михайлович захочет видеть наших игроков в составе сборной. Правда, пока не знаю кого, но к этому тоже нужно быть готовыми.

Пока в «Юниоре» потенциального усиления для основной команды я не вижу Наталья Федорцова:

У «Юности» есть свой фарм-клуб, успели обратить внимание на эту команду? Александр Макрицкий:

Да, видел два матча, пока однозначно ничего не могу сказать. Но с тренерским штабом «Юниора» всегда на связи. Не хочется говорить «никогда», однако пока потенциального усиления для основной команды я не вижу. Наталья Федорцова:

То есть рассчитывать на то, что дадите парням отдохнуть перед плей-офф ЛЧ за счет «Юниора», не приходится? Александр Макрицкий:

Может, парочку игроков возьмем, но произвести качественную замену проблематично. Наталья Федорцова:

По сути, это ваш ближайший резерв, и сейчас мы говорим о его несостоятельности. В чем причина такого расклада? Александр Макрицкий:

Солидную часть игроков привлекли в сборные U18, U20, неплохой десант отправился за океан. Но ничего страшного, будем готовить тех, кто остался. Они молодые и все в их руках. В «Юниоре» с парнями работают, притом качественно, так что говорить об отсутствии каких-либо перспектив не стоит.