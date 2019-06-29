Дмитрий Асанов: «Каждый хочет завоевать эту заветную золотую медаль, тем более на таком крупном старте»
Новости Беларуси. Дмитрий Асанов – чемпион II Европейских игр и победитель чемпионата Европы. Белорусу не было равных в весовой категории до 60 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале он провел встречу с россиянином Габилем Мамедовым.
Наш спортсмен сознательно отдал соперницу центр ринга, заставляя его работать первым номером. И такая тактика дала плоды. Асанов очень хорошо держал защиту и в то же время опасно и, что главное, точно атаковал.
Три раунда пролетели на одном дыхании. И во всех минчанин был сильнее. Вердикт судей был единогласным – белорус сильнее. Таким образом, Дмитрий Асанов стал и чемпионом Европейских игр, и лучшим боксером Старого Света.
Дмитрий Асанов завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов на II Европейских играх
Дмитрий Асанов: Сегодня приснил такой сон. Я стоял на пьедестале, пел гимн, и у меня текли слезы
Дмитрий Асанов, чемпион II Европейских игр:
Сегодня приснил такой сон. С одной стороны, он страшный, с другой – приятный. Я стоял на пьедестале, пел гимн, и у меня текли слезы. Сегодня это было, за пару часов до боя, до выезда на бой. Я проснулся весь в поту. Думаю: «Я уже отбокисровал что ли?» В плане того, что эмоционально. Или, наоборот, кураж такой появится. Сходил к психологу, мы с ней поговорили, и настрой был у меня крепкий.
Каждый хочет завоевать эту заветную золотую медаль, тем более на таком крупном старте.
«Был у нас план на бой. К сожалению, немного пошел он не так»
Был у нас план на бой. К сожалению, немного пошел он не так, потому что с этим соперником я уже встречался. Второй раз я сегодня с ним боксировал. В первый раз у нас был конкретный план, и мы его выполнили на 100 %. И победа у нас оказалась гораздо легче, чем сегодня.
Сегодня уже и соперник подобрал другую тактику, ну и мы немножко перестроились, конечно. Благодаря грамотной подсказке тренера уже в 3-м раунде мы в третий раз, наверное, в течение поединка меняли тактику.
«Мы меняли постоянно тактику, делали акцент на передвижении»
Я думаю, что если бы мы оставили ее такой, как в первом раунде, то есть до последнего ждать соперника на ошибках, то, наверное, ничего не получилось бы. Потому что меня бы, как у нас говорят, прочитали бы уже во втором раунде. Мы меняли постоянно тактику, делали акцент на передвижении, на скорость своего джеба левой руки. И получилось так, как оно получилось.
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