Дмитрий Асанов: «Каждый хочет завоевать эту заветную золотую медаль, тем более на таком крупном старте»

Новости Беларуси. Дмитрий Асанов – чемпион II Европейских игр и победитель чемпионата Европы. Белорусу не было равных в весовой категории до 60 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале он провел встречу с россиянином Габилем Мамедовым.

Наш спортсмен сознательно отдал соперницу центр ринга, заставляя его работать первым номером. И такая тактика дала плоды. Асанов очень хорошо держал защиту и в то же время опасно и, что главное, точно атаковал. Три раунда пролетели на одном дыхании. И во всех минчанин был сильнее. Вердикт судей был единогласным – белорус сильнее. Таким образом, Дмитрий Асанов стал и чемпионом Европейских игр, и лучшим боксером Старого Света. Дмитрий Асанов завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов на II Европейских играх

Дмитрий Асанов: Сегодня приснил такой сон. Я стоял на пьедестале, пел гимн, и у меня текли слезы Дмитрий Асанов, чемпион II Европейских игр:

Сегодня приснил такой сон. С одной стороны, он страшный, с другой – приятный. Я стоял на пьедестале, пел гимн, и у меня текли слезы. Сегодня это было, за пару часов до боя, до выезда на бой. Я проснулся весь в поту. Думаю: «Я уже отбокисровал что ли?» В плане того, что эмоционально. Или, наоборот, кураж такой появится. Сходил к психологу, мы с ней поговорили, и настрой был у меня крепкий. Каждый хочет завоевать эту заветную золотую медаль, тем более на таком крупном старте.