Александр Синельников о сборной Беларуси по велотреку: «Боремся за максимально высокие места, за медали»

Екатерина Лихошапко, СТВ:

К сожалению, вчера не все получилось у нашей команды – они в прямом смысле остановились в шаге от медали. Наша мужская и женская сборные стали четвертыми в командных соревнованиях. Зато очень здорово выступила Анна Терех – у нее бронза в скрэтче.

Каролина Савенко: мы понимали, что наших ресурсов не хватит, решили взять тактику

29 июня здесь очень насыщенная соревновательная программа. Она началась в 10 часов и закончится лишь к 22 часам. К сожалению, не все наши спортсмены смогли пройти сито квалификаций и отборов. Диану Медведскую мы не увидим в женском спринте, также не увидим некоторых спортсменов в индивидуальной гонке.