Александр Синельников о сборной Беларуси по велотреку: «Боремся за максимально высокие места, за медали»
Новости Беларуси. Возле «Минск-Арены» 29 июня насыщенная соревновательная программа. За награды продолжают бороться велотрекеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние новости у корреспондента Екатерины Лихошапко. Она вышла на прямую связь со студией.
Екатерина Лихошапко, СТВ:
К сожалению, вчера не все получилось у нашей команды – они в прямом смысле остановились в шаге от медали. Наша мужская и женская сборные стали четвертыми в командных соревнованиях. Зато очень здорово выступила Анна Терех – у нее бронза в скрэтче.
Каролина Савенко: мы понимали, что наших ресурсов не хватит, решили взять тактику
29 июня здесь очень насыщенная соревновательная программа. Она началась в 10 часов и закончится лишь к 22 часам. К сожалению, не все наши спортсмены смогли пройти сито квалификаций и отборов. Диану Медведскую мы не увидим в женском спринте, также не увидим некоторых спортсменов в индивидуальной гонке.
Александр Синельников, начальник национальной команды Беларуси по велотреку:
В индивидуальных… Миша Шеметов проехал близко к национальному рекорду. Мы, конечно, ждали, что он поедет чуть быстрее, его обновит. Но, к сожалению, секунды не хватило, чтобы обновить рекорд и попасть в финал за бронзовую медаль.
Женя Ахраменко обновил свой лучший результат на 5 секунд практически, что также свидетельствует о том, что отдал все силы, хорошо подошел к этому старту.
Ребята гоняются дома, настраиваются по-боевому, отдают все силы. Установлен сегодня второй национальный рекорд. Боремся за максимально высокие места, за медали.