Директор турнира на призы «ГЦОР по теннису»: заявились сильнейшие, это наши будущие звёзды белорусского спорта

Новости Беларуси. На базе Городского центра олимпийского резерва проходит открытый турнир на призы «ГЦОР по теннису». Он проводится в рамках «Белорусского теннисного тура», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки до 12 лет. Это уже второй турнир серии в 2022 году. За главный приз поспорят сильнейшие теннисисты в данной возрастной категории. Отметим, в индивидуальном разряде разыгрывается призовой фонд. Эти состязания предоставляют возможность приобрести необходимый игровой опыт, а также проверить свои силы в конкурентной борьбе.

Николай Цеплиш, директор турнира:

Как мы видим, на этот турнир заявились сильнейшие. Этот турнир является одной из стадий подготовки к первенству Республики Беларусь до 12 лет, к международным турнирам, которые имеют место быть. Поэтому пусть играют, пусть набираются опыта. Это наши таланты, это наши будущие звезды белорусского спорта.