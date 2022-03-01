Прямой эфир

Директор турнира на призы «ГЦОР по теннису»: заявились сильнейшие, это наши будущие звёзды белорусского спорта

01 марта 2022 20:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На базе Городского центра олимпийского резерва проходит открытый турнир на призы «ГЦОР по теннису». Он проводится в рамках «Белорусского теннисного тура», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Директор турнира на призы «ГЦОР по теннису»: заявились сильнейшие, это наши будущие звёзды белорусского спорта-1

В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки до 12 лет. Это уже второй турнир серии в 2022 году. За главный приз поспорят сильнейшие теннисисты в данной возрастной категории. Отметим, в индивидуальном разряде разыгрывается призовой фонд. Эти состязания предоставляют возможность приобрести необходимый игровой опыт, а также проверить свои силы в конкурентной борьбе.

Директор турнира на призы «ГЦОР по теннису»: заявились сильнейшие, это наши будущие звёзды белорусского спорта-4

Николай Цеплиш, директор турнира:
Как мы видим, на этот турнир заявились сильнейшие. Этот турнир является одной из стадий подготовки к первенству Республики Беларусь до 12 лет, к международным турнирам, которые имеют место быть. Поэтому пусть играют, пусть набираются опыта. Это наши таланты, это наши будущие звезды белорусского спорта.

Директор турнира на призы «ГЦОР по теннису»: заявились сильнейшие, это наши будущие звёзды белорусского спорта-7

На данный момент проходит первый этап турнира. В среду, 3 марта, состоятся поединки 1/16 финала.

# Теннис # Николай Цеплиш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» и вышло в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею
01 марта 2022 20:24

«Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» и вышло в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

«Мы готовим их к будущим клубным, сборным командам». В «Золотой шайбе» впервые принимают участие девушки
01 марта 2022 20:23

«Мы готовим их к будущим клубным, сборным командам». В «Золотой шайбе» впервые принимают участие девушки

«Главное, что они туда добрались». Какие сложности возникли во время перелёта паралимпийцев в Пекин?
01 марта 2022 20:19

«Главное, что они туда добрались». Какие сложности возникли во время перелёта паралимпийцев в Пекин?