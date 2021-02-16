Динара Алимбекова заняла 17-е место в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону

Новости Беларуси. В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. 16 февраля состоялась женская индивидуальная гонка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на важность стрельбы в этой дисциплине, мало кто из спортсменок обошелся без промахов. Это удалось лишь двум биатлонисткам, одна из которых стала победительницей. Чешка Маркета Давидова – чемпионка мира в индивидуальной гонке. Второе место у шведки Ханны Оберг, третья – норвежка Ингрид Тандревольд.

Лучшая у белорусок – Динара Алимбекова. С двумя штрафами она стала 17-й. Елена Кручинкина стала 26-й, ее сестра Ирина расположилась 30 позициями ниже. Бронзовый призер спринта Анна Сола собрала целых семь штрафных минут и финишировала 70-й.