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Динара Алимбекова заняла 17-е место в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону

16 февраля 2021 16:16
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Новости Беларуси. В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. 16 февраля состоялась женская индивидуальная гонка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Динара Алимбекова заняла 17-е место в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону-1

Несмотря на важность стрельбы в этой дисциплине, мало кто из спортсменок обошелся без промахов. Это удалось лишь двум биатлонисткам, одна из которых стала победительницей. Чешка Маркета Давидова – чемпионка мира в индивидуальной гонке. Второе место у шведки Ханны Оберг, третья – норвежка Ингрид Тандревольд.  

Лучшая у белорусок – Динара Алимбекова. С двумя штрафами она стала 17-й. Елена Кручинкина стала 26-й, ее сестра Ирина расположилась 30 позициями ниже. Бронзовый призер спринта Анна Сола собрала целых семь штрафных минут и финишировала 70-й.  

# Биатлон # Маркета Давидова # Ханна Оберг # Динара Алимбекова-Смольская # Елена Кручинкина # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Анна Сола # Фотофакт

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