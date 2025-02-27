«Динамо-Шинник» потерпел третье подряд поражение в МХЛ

Не справились с фаворитом. Бобруйский «Динамо-Шинник» в Санкт-Петербурге уступил действующему чемпиону Молодежной хоккейной лиге «СКА-1946», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Преимущество россиян было бесспорным, уже в первом периоде они повели – 3:1. Во втором игровом отрезке бобруйчане пропустили еще 4 шайбы, а завершился матч со счетом – 9:1. Автор единственного гола в нашей команде – Матвей Ладутько. Для нашей команды это поражение – третье подряд. Несмотря на серию неудач, «Динамо-Шинник» продолжает лидировать в Серебряном дивизионе, опережая «Красную Армию» на одно очко. Именно между собой главные конкуренты проведут два следующих матча, они пройдут 5 и 6 марта.