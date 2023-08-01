«Будет интересно выявить сильнейших». Пятиборцы завершают подготовку к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы завершают подготовку к главному спортивному событию лета – вторым играм стран СНГ. Юные рыцари пяти качеств встретились в Минске на последним перед соревнованиями тренировочном сборе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подготовка спортсменов вышла на заключительный этап. Сейчас атлеты выходят на пик своих возможностей. Позади несколько кэмпов, в том числе и выездных. Набирать форму атлеты отправлялись в Сочи.

Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:

На этот сезон все, что мы запланировали, мы выполнили. Нельзя сказать, что что-то сорвалось у нас – провели все учебно-тренировочные сборы. Три из них – в горах, прошли на среднегорье, поднабрались витамина D. Красивые, загорелые с хорошим настроением вернулись, вот сейчас шлифуем. Это должно быть красиво, мощно, запоминаемо. Для нашего возраста это должна быть как Олимпиада.

Отстранение пятиборцев от международных соревнований продолжается. И для нашей молодежи Игры стран СНГ – главный старт сезона. Задачи и цели перед командой стоят высокие. А состав у белорусской сборной подобрался боевой. Ребятам не впервые выступать на стартах подобного уровня. Парни и девушки настроены серьезно и готовятся радовать своими результатами.

Мира Бурая, представительница национальной команды Беларуси по современному пятиборью на II Играх стран СНГ:

Я думаю, что готова на все 100 %. Главное выложиться и сделать все, как я могу. Буду надеяться на хороший (и делаю все для этого) результат на фехтовании.

Назар Сивицкий, представительница национальной команды Беларуси по современному пятиборью на II Играх стран СНГ:

Выступать с нашими коллегами из других стран будет и круто, и тяжело эмоционально и физически. Будет интересно выявить сильнейших.

Анастасия Малашенока, представительница национальной команды Беларуси по современному пятиборью на II Играх стран СНГ:

Подготовка у меня отлично, я тренируюсь по плану своего тренера. То есть мы медленно и верно идем к главному старту сезона.

Мария Гнедчик, представительница национальной команды Беларуси по современному пятиборью на II Играх стран СНГ:

Тренируемся два раза в день очень усиленно, очень усердно – тяжело. Но скоро старт – осталось потерпеть совсем чуть-чуть.