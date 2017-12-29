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«Динамо» феерично обыграл гостей из СКА в последней игре 2017

29 декабря 2017 20:25
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Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» преподнесли своим болельщикам превосходный новогодний подарок. В последней игре уходящего года «зубры» феерично обыграли гостей из грозного СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» феерично обыграл гостей из СКА в последней игре 2017-1

Правда, в последнее время питерская машина немного барахлит – перед поездкой в Беларусь у «армейцев» было три поражения в пяти матчах. Впрочем, первый период лидеры Западной конференции оставили за собой: это произошло благодаря быстрой шайбе Егора Яковлева, который расстрелял Энрота с близкого расстояния. Парни с берегов Невы владели преимуществом, создавали опасные моменты и контролировали ход встречи.

Тем неожиданнее было случившееся в начале второго периода.

«Динамо» феерично обыграл гостей из СКА в последней игре 2017-4

Всего лишь за три с небольшим минуты минчане отгрузили в ворота лидеров целых четыре шайбы.

«Динамо» феерично обыграл гостей из СКА в последней игре 2017-7

Начало положил Граньяни, исполнивший свой фирменный выстрел от синей линии.

После отличился Скилле, завершивший выход «два в одного». Спустя всего семь секунд после вбрасывания забросил еще и Ковыршин. А четвертая шайба была на счету Фонтейна. Отбыв штраф, он вылетел на свидание с Шестеркиным и уверенно переиграл стража ворот (минчане в этот момент были в меньшинстве).

«Динамо» феерично обыграл гостей из СКА в последней игре 2017-10

В самой концовке «армейцы» пытались спасти положение, заменив вратаря шестым полевым, но эта затея себя не оправдала: Павлович и Хаудэн дважды забросили в пустую рамку. Сергей Плотников за 50 секунд до сирены слегка сократил разрыв, но кардинально это ничего не поменяло –

6:3 в пользу «Динамо».

# Фотофакт # Хоккей

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