«Динамо» феерично обыграл гостей из СКА в последней игре 2017

Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» преподнесли своим болельщикам превосходный новогодний подарок. В последней игре уходящего года «зубры» феерично обыграли гостей из грозного СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, в последнее время питерская машина немного барахлит – перед поездкой в Беларусь у «армейцев» было три поражения в пяти матчах. Впрочем, первый период лидеры Западной конференции оставили за собой: это произошло благодаря быстрой шайбе Егора Яковлева, который расстрелял Энрота с близкого расстояния. Парни с берегов Невы владели преимуществом, создавали опасные моменты и контролировали ход встречи. Тем неожиданнее было случившееся в начале второго периода.

Всего лишь за три с небольшим минуты минчане отгрузили в ворота лидеров целых четыре шайбы.

Начало положил Граньяни, исполнивший свой фирменный выстрел от синей линии. После отличился Скилле, завершивший выход «два в одного». Спустя всего семь секунд после вбрасывания забросил еще и Ковыршин. А четвертая шайба была на счету Фонтейна. Отбыв штраф, он вылетел на свидание с Шестеркиным и уверенно переиграл стража ворот (минчане в этот момент были в меньшинстве).