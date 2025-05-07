В Аргентине водители автобусов вышли на общенациональную забастовку

В Аргентине транспортный коллапс. В Буэнос-Айресе не работает общественный транспорт, не вышли на маршруты автобусы и в других городах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала масштабная забастовка. Водители требуют повышения зарплаты. Тысячи человек вышли на улицы после того, как переговоры профсоюзов и работодателей, которые длились почти полгода, зашли в тупик. Правительство заявило, что участники стачки берут пассажиров в заложники, и расценило это как вымогательство. Однако, по словам протестующих, это акт отчаяния, поскольку выжить на нынешнюю зарплату они не в состоянии.